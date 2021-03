La reflexión de Sara Carbonero tras hacerse pública su separación de Iker Casillas

Sara Carbonero es consciente de la repercusión de cada una de sus palabras y por eso las mide tanto como sus silencios. Tras hacerse pública su posible separación del ex guardameta de la Selección Española, una información que le ha entristecido y la ha puesto en el ojo del huracán mediático, Sara trata de continuar con su día a día sin dar pábulo a los rumores. A los fotógrafos y cámaras que la siguen a diario desde entonces ya les ha advertido que “no voy a decir nada”.

Pero en sus redes sociales, en las que su presencia es diaria, con fotografías y reflexiones sobre su trabajo en Radio Marca y a su estado de ánimo, no las descuida, ofreciendo contenido novedoso a sus millones de seguidores. Aunque ha evitado desmentir o confirmar la separación de Iker Casillas, entre líneas manda mensajes a sus fans. El último habla de los sueños, a los que sigue agarrándose con fuerza en los momentos difíciles: “De sueños se construye la realidad” asegura la periodista cuando resuenan las informaciones sobre la grave crisis que atraviesa su matrimonio.

Esta es la reflexión a la que ha llegado la bella periodista toledano tras el escándalo. En su primer día de trabajo en la radio como “mujer separada”, la protagonista de la actualidad mediática, ha entrevistado a Dani Rovira quien, como ella, ha superado un cáncer recientemente.

Y ha sido durante esta larga conversación en las ondas donde la periodista ha encontrado inspiración para su último post. Como acostumbra, Sara “postea " tras sus entrevistas y comparte con sus seguidores un pequeño perfil de sus invitados, de los que siempre aprende algo. “A Dani-asegura Carbonero- ni siquiera la pandemia le ha hecho decaer en su optimismo. A la presentadora le ha calado especialmente una de sus frases: ‘No he visto resentido mi optimismo, pero sí que he reforzado mucho el realismo”.

El actor y la presentadora han vivido trágicamente el año de la pandemia. Ambos han luchado contra el cáncer y no pierden la esperanza de ganar esta difícil batalla. Mientras Dani asegura que “ha reforzado mucho el realismo”, Sara construye su realidad de sueños. Un mensaje cargado de optimismo e ilustrado con una bella imagen, con una escalera hacia el cielo, que ha conquistado a más de 70.000 de sus seguidores.

Iker Casillas, recurre a sus recuerdos y evita la polémica.

A diferencia de ella, Iker Casillas no se ve obligado a pronunciarse sobre su día a día en sus perfiles públicos. El guardameta no vive de sus ingresos por trabajos publicitarios en el ecosistema digital y puede permitirse el lujo de no hacer post a diario. Discreto y tímido, a Casillas le atormenta que se sigan sus pasos, y opta por hablar por teléfono cuando se encuentra con los profesionales del sector, para evitar las preguntas incómodas. Aún así, y en ocasiones contadas, el futbolista también hace uso de las redes sociales para comunicarse con la audiencia. En estos días aciagos, también lo ha hecho.

EL FUTBOLISTA IKER CASILLAS Y LA PERIODISTA SARA CARBONERO DURANTE UNAS VACACIONES EN EL CARIBE 23/07/2012

Pero si alguien esperaba que se pronunciara sobre su relación con Sara, se quedará con las ganas. El ex jugador del Real Madrid se está dedicando estos días a desempolvar sus álbum de fotos y rescatar sus recuerdos. Iker Casillas se ha propuesto que, todos los jueves, publicará una imagen antigua e inédita de su larga trayectoria como futbolista: “Un jueves más y ya no sé si le mola a la gente esto de poner fotos antiguas. Mientras no lea lo contrario seguiremos haciendo que alguno/a pinche con sus dedos y amplíe la foto para verla con más nitidez. Qué le falta o sobra a esta foto?“.

Y este jueves, ha rescatado una imagen del verano de 1992, cuando era un crío y pasó dos semanas en un campamento de fútbol en Navaluenga, un pueblo abulense muy cercano a su localidad natal, y con el que aún sigue en contacto. ”Aquellos días en el campamento de Venero Claro en #navaluenga . Menudas dos semanas! "