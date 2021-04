Lydia Lozano, contra las cuerdas tras el testimonio de Rocío Carrasco

Anoche, Rocío Carrasco en la docuserie mostró todas y cada una de las cláusulas del convenio regulador que firmó con Antonio David Flores el 18 de julio de 2003. Un texto en el que la protagonista le ofrecía compartir la custodia de los hijos 15 días cada uno. Tres días después este convenio se filtró a la revista Sorpresa con el siguiente titular: “Lo que hay detrás del contrato entre Rociíto y Antonio David, firmado por Lydia Lozano”.

“Este ser sabía que en el momento que yo viese eso, mi reacción y la reacción lógica de cualquier persona hubiera sido ‘Pues ya no hay convenio!”, decía Rocío con pesar, que aseguraba tener constancia de que fue su ex pareja quien le filtró el documento a la periodista: “Él lo hace en connivencia con ella, ella sabe que el convenio que narra en la revista no es cierto, sabe que no ha tenido que renunciar a nada, que al revés, que lo que se le ha dado ha sido toda la facilidad del mundo, ella lo sabe”.

En ‘Sorpresa’ se dejaba caer que, a cambio de la custodia, Antonio David había tenido que renunciar a un dinero que le pertenecía y Rocío, mostrando el texto, demostró que tanto la colaboradora de ‘Sálvame’ como el padre de sus hijos mentían.

Lydia Lozano en 'Sálvame'

Un jarro de agua fría para la periodista que recibió en directo desde el plató de la docuserie de Telecinco. Lydia Lozano confesó sentirse “fatal” y engañada por Antonio David ya que “para mí era noticia que tuvieran un acuerdo pero más fuerte era cómo se me dio la noticia, que todo era a cambio de dinero”.

Veinticuatro horas después y ante la polémica generada tras el testimonio de la hija de “la más grande”, Lydia Lozano ha querido pedir perdón en el plató de ‘Sálvame’. Una incómoda situación para la periodista, que finalmente se ha echado a llorar y ha salido de plató, tras ser cuestionada por sus compañeros de programa y que la sitúa contra las cuerdas, una vez más.