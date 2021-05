Palito Dominguín se derrumba al recordar el fallecimiento de su hermana Bimba Bosé

Palito Dominguín ha sido la última en abrir su corazón y relatar el episodio más duro de su vida, el de la muerte de su hermana Bimba Bosé. La concursante de ‘Supervivientes’ se ha roto al recordarlo junto a Lola, con quien tiene una gran complicidad en Playa Destierro. “El 2017 fue un año de muchas pérdidas, pero la primera fue mi hermana. ¿Mi hermana? No tenía sentido, que falleciese mi hermana no tenía sentido, no lo entendía”, relataba con la voz quebrada.

Recordemos que la modelo falleció el 23 de enero de 2017, a los 41 años, tras una larga lucha contra el cáncer de mama que le fue detectado en 2014. Una triste e inesperada noticia que dejó desolada a la familia Bosé: “Ese año murió mucha gente, era como una cadena. Estuve fatal, estaba en mitad de carrera y la quería dejar. Estos años han sido los más difíciles de mi vida, y la casualidad que he tenido a mi pareja siempre apoyándome, siendo positivo”, apuntaba.

En aquel momento Palito apenas tenía 22 años y acababa de conocer al que en la actualidad es su pareja, Harry: “Estaba conociendo a mi novio y cuando iba a volar a Inglaterra le dije que no podía porque mi hermana acababa de fallecer. En ese momento, no quieres ver a nadie, pero él, por alguna razón, sí quería que estuviera. Se vino a casa de mi abuela conmigo y con mi madre y me dijo: ‘Voy a ser una luz en tu camino’. Desde entonces no me voy a dormir ni una sola noche sin antes decirle que le quiero”. “Venir aquí es una forma de decirme a mí misma que podía pasarlo mal y superarlo yo sola. Aquí cuando me pasa algo me pregunto el motivo de por qué me duele tanto y es porque no le tengo a él. Aquí me he dado cuenta de lo mucho que le quiero”, concluía la hija de Lucía Dominguín.