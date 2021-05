Leonor sale de Zarzuela: la fecha de su marcha y la incógnita de su formación militar

La princesa Leonor, de 15 años, viajará a Gales el 15 de agosto para luego incorporarse a su nuevo centro educativo entre finales de agosto y primeros de septiembre, según informa la Casa del Rey. La Princesa residirá, como el resto de alumnos, de acuerdo con el régimen de internado que el UWC Atlantic College tiene establecido dentro de su recinto, donde dispone de varias casas en las que los alumnos se distribuyen por grupos de nacionalidades, orígenes y confesiones diferentes, que conviven con profesores y empleados del centro. La futura Reina de España empieza una etapa de su vida por primera vez desligada de sus padres. Sin duda, este verano en Marivent será más intenso que nunca, ya que está muy unida a su hermana la Infanta Sofía y todos los minutos cuentan. La Reina Letizia siempre ha querido eso, que Leonor y Sofía estén unidas, que actuarán como un equipo. Ella misma creció así, con el apoyo incondicional de sus hermanas. De momento, el calendario de la futura heredera se va llenando a cuenta gotas. Ayer recibió el sacramento de la Confirmación en su colegio con el resto de sus compañeras de clase en ese afán de normalidad que buscan constantemente sus padres. Sin embargo, la ceremonia fue levemente adelantada (normalmente son alumnos del curso siguiente al de la princesa los que reciben el sacramento), tal vez debido a que los próximos años Leonor estudiará en Gales, donde los católicos no llegan al 7% de la población. La Princesa ya confirmada y con un sobresaliente en su primer acto público en solitario –el pasado 23 de marzo Leonor visitó la sede del Instituto Cervantes para conmemorar el 30º aniversario de este organismo– arranca este junio su nueva vida en la que se aleja físicamente de Zarzuela, su zona de confort desde que ha nacido.

Los reyes Felipe VI (i) conversa con su hija, la princesa Leonor (d) antes de recibir el sacramento de la confirmación junto a sus compañeros de clase en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Madrid este viernes.

Leonor está llamada a ser la cuarta Reina de España desde Isabel la Católica, pero de momento es la XXXVI Princesa de Asturias y como tal se le ha educado, y su madre es un pilar básico y fundamental en su desarrollo. Ahora se enfrenta a una nueva etapa ilusionante. Aunque se va desvelando poco a poco el plan de estudios de Leonor todavía hay muchas incógnitas. Según informa a LA RAZÓN Casa Real, aún no se ha dado de forma oficial ningún paso en ese sentido. «No hay constancia actualmente sobre plan de formación futura decidido y cerrado puesto que está en un periodo escolar todavía que tiene un recorrido. Tampoco sobre academias militares, estancias en el extranjeros o universidades. No hemos ido más allá que cuando anunciamos que se iría a Gales a estudiar», recalcan. Lo cierto es que el centro de Gales no se ha elegido al azar. Es reconocido por su educación elitista y su multiculturalidad. En cada curso, pueden juntarse 350 alumnos de hasta 80 nacionalidades diferentes y de muy diversos estratos económicos. Por allí han pasado el rey Guillermo Alejandro de Holanda, que estudió en este centro galés desde 1983 a 1985, realizando el bachillerato internacional antes de asistir a la Universidad de Leiden. Leonor tendrá una compañera «royal» en el colegio de Gales: Alexia, la «princesa rebelde» de Holanda. La hija mediana de los reyes Guillermo y Máxima cursará Bachillerato en el mismo centro que la Princesa de Asturias. Las dos tienen la misma edad pero Alexia es menos «formal» que Leonor. Lo que sigue en incógnita en la formación militar de la heredera. Un tema que no termina de estar en el calendario. La formación de la heredera es competencia de la Casa del Rey, pero la última palabra la tiene el Gobierno. A Pedro Sánchez se le informa de cada uno de los pasos de la formación de la heredera. En el caso de su padre la hoja de ruta marcó que el entonces Príncipe saliera de España para cursar COU, y que después siguiera una formación militar que incluyera a los tres ejércitos.

La reina Letizia (d) acompañan a su hija, la princesa Leonor (i) antes de recibir el sacramento de la confirmación junto a sus compañeros de clase en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Madrid este viernes.

Así, en 1984 Felipe se marchó a un internado privado canadiense. Al año siguiente, en 1985, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Un año más tarde continuó en la Escuela Naval de Marín, donde concluyó su formación marinera a bordo del Juan Sebastián Elcano. En su último año militar, en la Academia del Aire.

Formación militar

El resto de la historia (sus años en la Universidad Autónoma) ya lo conocen. Ahora falta que la heredera perfile la suya. Isabel de Bélgica ha sido la primera heredera de la generación Leonor en afrontar su formación militar. Los pasos de esta futura reina no son muy distintos a los que va dando la Princesa española. Isabel acabó a distancia su educación en Gales a causa de la pandemia. Y, una vez finalizada, empezó su formación militar en la Escuela Militar, en Bruselas. Esa nueva etapa sí ha generado un cierto debate, puesto que parte de la sociedad belga se cuestiona si es necesario que un monarca pase por un campamento militar.