José Antonio, marido de Gloria Mohedano: “Rocío Carrasco es la marioneta de Fidel Albiac”

“Hay una mente que es la organizadora y la creadora. Rocío Carrasco es la marioneta de esa mente que es la que dirige todo el tiempo”, aseguraba José Antonio en el programa ‘Socialité’, refiriéndose a Fidel Albiac. El marido de Gloria Mohedano no tiene pelos en la lengua, se ha pronunciado sobre el último episodio de la docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” y ha dejado muy clara su postura con su sobrina.

“Yo no me la creo porque la conozco, esa es la razón y conozco a sus hijos y a su marido”, aseguraba. “Admitís que ella diga que las lágrimas de su hija (Rocío Flores) no son verdad. Si ella no cree las lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas. No me lo creo, porque yo conozco las dos versiones de aquella pelea desde hace muchísimo tiempo”, decía el marido de Gloria Mohedano.

“A mí no me compete contar la versión de Rocío Flores, no la voy a contar. Yo he escuchado las dos versiones y yo me creo a Rocío Flores”, declaraba José Antonio muy seguro.