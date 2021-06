Hablamos con los amigos de Ortega Cano mientras le operan A CORAZÓN ABIERTO

Ortega Cano vive sus momentos más difíciles acompañado de su mujer y con la esperanza de superar las graves dolencias que arrastra como consecuencia de haberse infectado de Covid a finales del pasado mes de diciembre. Hoy será operado a corazón abierto para tratar de solucionar una anomalía cardíaca que se suma a sus dificultades para respirar y de movilidad.

Mientras Ortega Cano está siendo intervenido en el Hospital HM Montepríncipe, hemos hablado con amigos del diestro que nos han explicado que “está muy bajo de ánimo. Lleva desde Navidad que no es el mismo. Las secuelas del Covid le han afectado al sistema respiratorio y coronario. Estamos todos muy preocupados por él y esperando noticias del hospital”.

Toda la familia de Ortega Cano se contagió de Covid en Navidad. Fue su hija Gloria Camila la que daba la confirmaba la noticia a través de su perfil de Instagram en Nochevieja: “Hace unos días daba gracias porque ninguno de los míos había cogido el virus, y hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos”. Después, era Ana María Aldón la que explicaba cómo estaban viviendo la enfermedad en su familia: “Lo estamos pasando juntos y en casa. No hay ninguna hospitalización y eso es lo importante”.

Tras múltiples chequeos le ha sido detectado un problema en el corazón

Tras la infección, y según nos relata en exclusiva uno de los íntimos amigos de Ortega Cano, la salud del diestro se resintió gravemente. “Desde que se infectó no ha levantado cabeza. La última vez que le vi fuimos a Lucio a comer y se tuvo que ir. No se encontraba bien y tenía problemas para respirar. Se fue directo al hospital. Lleva desde Navidades ingresando cada 10 días en el hospital para hacerse todo tipo de chequeos. Se ingresa unos días, le hacen pruebas, se recupera un poco y se va a su casa. Me llamó el domingo y me dijo que le iban a operar del corazón. Estaba preocupado pero esperamos que tras esa intervención, mejore. Él es un hombre al que le gusta disfrutar de la vida, ver a sus amigos, ir a los toros y no lo está pasando nada bien.”

José Ortega Cano a su llegada al hospital acompañado por su mujer, Ana María Aldón, para someterse a una intervención cardiaca, a 15 de junio de 2021, en Madrid (España).

Otra de las cosas que le han pasado factura, a nivel emocional, ha sido la polémica suscitada a raíz del documental que ha protagonizado Rocío Carrasco en Telecinco: “A él todo lo de Rocío Carrasco le ha afectado mucho-nos dice su amigo-No le gustan las polémicas y él quiere llevarse bien con todo el mundo. Me ha dicho que quiere hablar con la hija de Rocío Jurado y que la llamará. Jose es una gran persona, cariñoso, generoso y conciliador.”

Ana María Aldón y su hija Gloria, están muy preocupadas por la salud del viudo de Rocío Jurado.

La salud de Ortega Cano comenzó a preocupar a sus seres más queridos hace unos meses pero no fue hasta hace una semana cuando se ha sabido que la causa de su manifiesta debilidad era una dolencia cardíaca. Fue su mujer quien confesó en “Viva la Vida” que su marido debía pasar por quirófano ya que tras serle realizado un TAC coronario, “han encontrado algo y hay que operar. "

Aldón no quiso dar muchos detalles pero manifestó su preocupación ante la necesidad de realizar una operación de urgencia a corazón abierto: “Estamos preocupados porque no sabemos qué le van a hacer, solo que le tienen que hacer un cateterismo pero no sé qué ha pasado... cuando vean el daño que hay... No sé lo que ha podido ocurrir, él es muy callado, no da preocupación. Esperemos que puedan solucionar el problema que haya”.