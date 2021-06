Ortega Cano rompe su silencio: así se encuentra a escasas horas de ser operado del corazón

Este domingo el programa ‘Viva la vida’ emitía unas imágenes en las que aparecían Ana María Aldón y Ortega Cano juntos tras unas pruebas médicas a las que se había sometido el diestro. La diseñadora dio un paso al frente y explicó lo que se esconde detrás de esas visitas médicas: “Se le hizo un tac coronario de contraste y nos han dado los resultados. Nos han llamado para contárnoslo y la cosa no es muy favorable”, ha lamentado Aldón visiblemente emocionada y afectada por lo sucedido.

Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Según ella misma ha relatado, los médicos “han visto algo” que requiere de operación urgente. De hecho, el diestro pasará por quirófano este martes 15 de junio, aunque ha preferido no entrar en muchos detalles ya que no conoce con exactitud el resultado de estas pruebas: “Es que no nos dijeron mucho más, solo que hay que operar”, añadió Aldón.

Ortega Cano ha roto su silencio esta misma mañana tras ser preguntado por los compañeros e la prensa. El diestro ha confesado que para los médicos esto “no es una preocupación muy grande porque puede que haya alguna cosita que modificar o puede que no”, ha confesado el protagonista a Europa Press. Con una actitud de lo más optimista y sonriente, el padre de Gloria Camila dice encontrarse muy bien y centrado en el día de mañana, que es cuando tendrá lugar la intervención.

José Ortega Cano en una imagen de archivo

Hace tiempo que suenan con fuerza las habladurías de que el diestro no se encuentra en su mejor momento de salud. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que ha sido visto llegando al hospital acompañado de su mujer con el fin de someterse a diferentes pruebas y dar con el diagnóstico. Por lo visto, su sistema digestivo le está dando problemas, y aunque desde el primer momento se ha intentado transmitir un mensaje de calma, su esposa ha terminado viniéndose abajo en su última intervención en ‘Viva la vida’.