El polémico abrigo de Balenciaga que parece un uniforme de funcionario: este es su elevadísimo precio

Moda

Ni que decir tiene que Balenciaga es una de las firmas de alta costura más importantes del mundo. Aunque tiene su sede en París, el fundador nació en Guipúzcoa y fue capaz de elevar la marca España a lo más alto de las pasarelas. Son miles las celebridades que cuentan con algún diseño de la marca en sus armarios, y no es para menos, teniendo en cuenta el enorme éxito que siempre tienen sus colecciones. Sin embargo, una de sus últimas creaciones ha suscitado cierta controversia por su enorme parecido a una prenda con la que todo el mundo está familiarizado: el abrigo de los funcionarios españoles.

Se trata de una parca reversible e impermeable confeccionada en color amarillo neón y azul marino, con dos bandas reflectantes en sus extremos. Inevitablemente, la prenda recuerda al abrigo que barrenderos, basureros, carteros e incluso policías locales visten durante su jornada cuando las bajas temperaturas aprietan. Las redes sociales no han pasado por alto estas similitudes y no han tardado en, como siempre, tirar de humor, ironía y sarcasmo. “En Balenciaga venden chubasqueros como los que ponen a los trabajadores del Ayuntamiento de Cabrales por 3.000 euros. ¿Pero cómo no va a haber apagones? El mundo se va a la mierda”, decía uno de los miles de usuarios de Twitter que se han pronunciado al respecto.

immagine spendere €3k per un giubbotto da protezione civile pic.twitter.com/rmyhA7g1sb — ً (@voreygmdead) November 10, 2021

En @BALENCIAGA venden chubasqueros como los que ponen los trabayadores del ayuntamientu de @CabralesAyto por 3000€.

Pero como no va haber apagones.. El mundu se va a la mierda pic.twitter.com/7RpYX6NQE0 — Xuan (@Xuan_B15) November 7, 2021

q guapo el nuevo outfit d los basureros es balenciaga pic.twitter.com/0bpqihBHsF — 𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥𝐠𝐛 🐢 (@miguelgb9_) November 3, 2021

No es la primera vez que Balenciaga sorprende con un diseño que la opinión pública considera controvertido o irreverente, conceptos que ya son marca de la casa. Hace poco, la firma también lanzó unos zapatos de tacón inspirados en las chanclas de estilo crocs que superaron los 600 euros de precio, sumiéndose de nuevo en una controversia que puso de manifiesto, una vez más, que para gustos, los colores.