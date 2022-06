La hija de Ana María Aldón insulta gravemente a Rocío Flores: ¿Demanda a la vista?

Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, ha cobrado una gran relevancia pública en la última semana tras las polémica que rodea a la diseñadora y a su relación con Gloria Camila o Rocío Flores. La joven, quien en su día se sentó en el plató del ‘Deluxe’ para hablar de la buena relación que mantenía con Ortega Cano y el resto de la familia, hoy rompe de nuevo su silencio mostrando su cara más desconocida.

Gema Aldón en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

Hace tan solo unos días le mandaba una indirecta a Gloria Camila a través de sus historias de Instagram, todo ello tras una intervención de la influencer en el programa ‘Ya son las ocho’ sobre su supuesta mala relación con Aldón: “Como hable se va a caer más de una careta”; escribió Gema haciendo una clara referencia a la familia del marido de su madre.

Por si esto fuese poco, Gema Aldón ha arremetido duramente contra Rocío Flores hace tan solo unas horas. Una usuaria de la conocida ‘Marea Azul’ ha compartido lo que esta le ha dicho tras escribirle por privado en Instagram: “Una mierda para ti y para la marea azul. La que pega palizas de muerte a sus madres...”, dice, riéndose y haciendo una clara referencia a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David. Unas palabras muy desacertadas por las que la colaboradora de ‘AR’ y ‘Ya son las Ocho’ estaría muy enfadada, y no es para menos.

Le dejé un mensaje escribiendo muy educadamente a Gemma Aldon la hija de Ana María Aldon y esto fue lo que me contestó ! Esta claro que va a tirar de Rocío Flores para llenarse los bolsillos , tanto la madre como la hija ya se sabe del pie que cogean para facturar . pic.twitter.com/wdOzMXEl93 — UXIA_XOA (@UXIA84413255) June 13, 2022

Este comportamiento ha sido muy criticado en redes sociales, y es que la gran mayoría no entiende la necesidad de arremeter así contra el televisivo clan, con el que anteriormente había asegurado mantener una buena relación. De hecho, Ana María Aldón, con la que habló este medio hace unos días, no comparte y no está de acuerdo con las actitudes públicas de su hija.

Al igual que en su momento la mujer de Ortega Cano aseguró públicamente que comprendía algunas cosas que Rocío Carrasco había vivido en su vida, ahora es su hija Gema la que ha manifestado públicamente su apoyo a la heredera universal de Rocío Jurado: “Ya no te callan”.