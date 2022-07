El gran enfado de Carmen Borrego tras las palabras de Pipi Estrada sobre Terelu: “Tu condena es muy merecida”

En la tarde de este miércoles en ‘Sálvame’, Pipi Estrada ha pasado por el mismo puente de las emociones por el que pasan muchos de los concursantes de ‘Supervivientes’ durante su paso por honduras.

El periodista ha hecho un repaso sobre sus relaciones sentimentales, entre las que se encuentra Terelu Campos: “Al principio, y si no llega a salir aquella portada de los dos, lo mío con ella se hubiera quedado en una aventura. Luego, después, cuando la conocí me enamoré perdidamente de ella”, ha deslizado ante las preguntas de Carlos Lozano. “¿Te enrollaste con Terelu por la fama? A lo que Estrada responde: “Rotundamente no. Surgió así, me dejé llevar y nunca pensé que las consecuencias fueron las que se dieron después”.

Pipi Estrada en una imagen reciente FOTO: Mediaset

Tras escuchar estas palabras, Carmen Borrego se ha levantado de su silla de colaboradora con el fin de abandonar el plató de ‘Sálvame’: “Me voy porque no quiero escuchar más tonterías. La condena que te puso un juez te la tienes muy merecida”, le dice al que un día fuese su cuñado. Pero la cosa no ha terminado ahí: “Él ha estado diciendo que si no fuera por aquella portada que salió de mi hermana y él, este señor hubiera seguido engañando a la que era su mujer (Teresa) con mi hermana. Eso dice mucho de él, porque hoy tenía la oportunidad de quedar como un señor y no lo ha hecho”, ha asegurado la hija de María Teresa Campos.

Terelu Campos y María Patiño consuelan a una afligida Carmen Borrego en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

Pipi Estrada es noticia día sí y día no desde que el pasado mes de abril regresase, de forma inesperada, como colaborador de ‘Sálvame’. Su guerra con Terelu Campos, su ex pareja, es toda una realidad. De hecho, nunca coinciden en plató por decisión de la propia Terelu. Estrada sigue manteniendo su deuda con Terelu a raíz de una demanda que esta le interpuso en su día por desvelar sus intimidades comunes en la extinta revista ‘Interviú’. 73.000 euros fue la cantidad que estimó el juez por aquel entonces, una cantidad que Pipi sigue considerando “abusiva”.