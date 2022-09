Así fue la primera entrevista de Belén Esteban en un plató de televisión

Este lunes es un gran día para Belén Esteban. La de Paracuellos regresa a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ tras casi cinco meses de baja a raíz del accidente que sufrió en el programa, el cual desembocó en una ruptura de tibia y peroné por la que tuvo que ser operada.

Ella misma ha confesado las ganas que sentía de recuperar su rutina y en definitiva, la normalidad, tras unos meses en los que la colaboradora apenas ha salido de su domicilio madrileño.

De esta forma, vuelve el ‘fenómeno Belén Esteban’. Un fenómeno que sigue generando interés veinticinco años después, y cuyas primeras veces en televisión fueron épicas, tanto en el programa ‘Tómbola’, donde casi diez millones de personas estuvieron pendiente de sus palabras, o su primera vez en un plató a nivel nacional junto a María Teresa Campos. Ambas en el año 2000.

Una ingenua y nerviosa Belén Esteban acudía al plató de ‘Día a Día’ tras romper con Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andrea. Con tan solo veintiséis años, y a pesar de su timidez y falta de experiencia, ya demostraba sus dotes y cualidades para la pequeña pantalla, cuya madrina inicial fue la madre de Terelu Campos.

Belén Esteban concede su primera entrevista en el año 2000 FOTO: Mediaset

“Yo no le he sacado ni un piso ni tengo millones en el banco. Yo he estado con él porque ha sido el hombre más importante de mi vida. Algún día tendré que conocer a otro hombre, pero va a ser muy difícil (..) He vivido tantos momentos buenos con Jesús… He vivido muchos malos, pero en los buenos he sido muy feliz con él”, afirmaba entonces la colaboradora de Telecinco, quien tuvo buenas palabras para el torero, algo muy diferente a lo que contó años después.

“Habrá problemas y mucha gente que le meterá cizaña, pero es un buen padre muy buen padre”, aseguraba, dejando claro que, a pesar de la ruptura, lo más importante era la persona en común, algo que sigue manteniendo en la actualidad.

Ahora, a punto de dar comienzo a su nueva temporada televisiva, rostros como Diego Arrabal, quien siempre se ha mostrado de lo más crítico con ella, aseguró hace unos días lo siguiente: “La cúpula de Mediaset, después de los problemas de audiencia que han tenido la temporada pasada en “Sálvame”, ha visto que Belén Esteban, más que sumar, no vamos a decir que resta, pero que da igual. Digamos que, en ocasiones, es mejor que no esté”, comenzaba diciendo a través de su canal de Youtube.

“Le han dado un ultimátum. Belén Esteban tiene mucho gancho cuando habla de sus temas, cuando no tiene filtro y dice lo primero que le pasa por la cabeza. Pero hace tiempo que no habla de su vida privada, de su hija, de Jesulín, de los temas por los que se hizo grande. Entonces le han dicho que se tiene que mojar, que tiene que hablar de todos los asuntos. La cúpula lo tiene muy claro: o te mojas o te quedas sin hueco en tu programa”, deslizo el conocido paparazzi.