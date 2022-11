Amador Mohedano desvela que fue David Flores quien le contó que Fidel Albiac le encerraba en su habitación

Amador Mohedano ha estado presente una noche más en el canal de Youtube CadenaJuanjoVlog del youtuber Juanjus. Allí ha contado cómo ha vivido él el fin de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, y con ello dos años llenos de testimonios y de vivencias que no han dejado precisamente en buen lugar a la que ella considera “su familia mediática.

Rocío Carrasco termina su etapa en Telecinco FOTO: Mediaset

El ex de Rosa Benito ha compartido una imagen con el streamer y sus seguidores del pasado lunes por la noche, justo cuando se emitió el último capítulo con su sobrina presente en plató. Una imagen en la que aparece Amador con una copa en la mano y con una hoja que lleva en ella el siguiente mensaje: “Se ve de lejos quién eres... Que vienes, comiéndote el mundo. Te piensas que gustas a todos, ¿quién te crees tú?”. Un mensaje que el protagonista ha asegurado que se trata de una canción.

Amador Mohedano comparte cómo vivió el último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco FOTO: CadenaJuanjoVlog

Amador ha comenzado bromeando con el llanto de Jorge Javier Vázquez, y asegura que “tenía el corazón encogido” mientras veía el momento de emoción del presentador. “Hay películas que son mentiras y luego llegan y les dan un Óscar, y esto es una prueba. Está todo ensayado para los momentos fuertes”.

El padre de Rosario Mohedano ha querido hablar y matizar sobre un tema relacionado con David y Rocío Flores. Concretamente hay que remontarse a cuando contó en el ‘Deluxe’ que los hijos de Antonio David habían sido encerrados en una habitación por Fidel Albiac: “David Flores llegó a decirme que les había castigado y les había dejado encerrados en una habitación con llave. Esto me lo dijeron ellos, yo no lo escuché de oídas”, ha explicado sin querer entrar por el momento en más detalles.

Respecto a la posibilidad de que en un futuro cercano Rocío Flores hable y cuente su versión sobre todo lo que vivió, Amador ha opinado lo siguiente: “Pues claro, porque eso es lo que esperamos todos... Yo desde luego me voy a defender, y cuando eso pase no quiero ni colaboradores ni que me entreviste Jorge Javier, y cuando tengan eso claro pues que me llamen”, desliza., asegurando que le han llamado de ‘Sábado Deluxe’ para ir este sábado, pero que él quiere que le entreviste o Joaquín Prat o Toñi Moreno.

Amador Mohedano en el 'Deluxe' FOTO: Telecinco

¿Veremos definitivamente a Amador Mohedano contando su versión durante las próximas semanas?