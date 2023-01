Rosa Villacastín, sin filtros contra Jorge Javier Vázquez: “Está subyugado por Rocío Carrasco”

Rosa Villacastín es una de las periodistas que más críticas ha sido con el discurso de Rocío Carrasco durante los dos últimos años. Aunque en su trayectoria no se limita ni mucho menos a la prensa del corazón, lo cierto es que cuenta con muchas vivencias y experiencias junto a Rocío Jurado y el resto de la familia que respaldan los argumentos que ha mantenido en los últimos tiempos.

Es por este motivo por el que su relación con Jorge Javier Vázquez, compañero y amigo suyo desde hace muchísimos años, se ha visto ligeramente tocada. Así lo ha confesado ella misma hace tan solo unas horas en el programa ‘El Circ’.

📺 Ayer nos visitó en #elcirc la periodista @RosaVillacastin, habló de @jjaviervazquez y su tenso encuentro en el DELUXE y dice que se la "devolverá" y de cómo se tratan algunos temas en #salvame , entre otras cosas. pic.twitter.com/5I0lRvSM8b — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) January 31, 2023

La veterana comunicadora ha comenzado contando cómo fueron sus inicios con el catalán: “Yo descubro a Jorge Javier y soy yo la que le lleva a televisión porque él me va a hacer una entrevista y veo que es muy bueno. Yo iba a empezar un programa pero él era muy tímido, y cuando sale la entrevista publicada le mando unas rosas blancas con una nota en la que le digo que le está esperando un contrato”, cuenta.

“Yo le quiero muchísimo y le admiro mucho. Creo que es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho”, desliza la invitada. Ante esto, uno de los colaboradores le insinúa que si le molestó cuando Jorge le digo algo así como que “se callara y se quedara en casa”, a lo que Villacastín responde: “Yo le puse en un WhatsApp que estaba subyugado por Rocío Carrasco y va a ser vuestra ruina, y entonces él contesta eso, pero en vez de hacerlo por mensaje pues prefirió hacerlo así (públicamente)”.

Rocío Carrasco, Rosa Villacastín y Jorge Javier Vázquez FOTO: Telecinco

Además de este asunto, Rosa ha querido manifestar su opinión de lo que para ella están haciendo con María Teresa Campos desde el programa ‘Sálvame’: “Cuando presentas un programa no puedes humillar a tus colaboradores. Lo que se está haciendo con María Teresa me llega al alma, porque ha estado en esa casa mucho tiempo y están sus dos hijas en el programa. Si hay alguien al que Teresa adora es a su chófer, y que intenten meter cizaña contra él pues me duele, y creo que Jorge debería evitarlo porque no lo necesita. Ha ganado todo el dinero del mundo, tiene reconocimientos, escribe libros... No debería caer en eso”, concluye.