Álvaro García, el novio artista de Gloria Camila, rompe su silencio y habla por primera vez de su amor

Gloria Camila Ortega está de nuevo enamorada. En medio de agridulces noticias, polémicas pasadas que no logra sofocar y enemigos públicos que siguen acechándola, la hija de José Ortega Cano ha encontrado paz en lo sentimental junto a Álvaro García. Un artista gaditano con el que ha iniciado un discreto romance, pues ambos se afanaron en un principio en negar su vínculo. No pudieron sostener demasiado que entre ellos no había nada y hace unas semanas la colaboradora de ‘TardeAR’ confirmaba que ya es, oficialmente, su novio. Ahora ha sido él quien ha tomado la palabra.

Cantante y compositor, el joven hace sus propias apariciones públicas en medios de comunicación para promocionar su trabajo. No le interesa aparecer en la prensa rosa, aunque tampoco ve con malos ojos esta oportunidad que le permite llevar más allá su vis artística y conectar con un público más ingente. Así lo ha hecho el joven, que sigue la estela musical de Manuel Carrasco o Antonio Orozco, pero que desea darse a conocer por su propio talento. Esto le ha llevado a la radio, donde ha concedido una entrevista en la que ha presentado su nuevo tema: ‘Gloria bendita’. El título de la canción no es casualidad, pues va dedicado a su famosísimo y nuevo amor.

Álvaro García rompe su silencio sobre Gloria Camila

“Gloria Bendita, un título que tiene un doble sentido”, le preguntaban desde ‘RTT’. El artista no ha podido negar lo evidente: “Sí, un poquito. Me gusta escribir sobre mis vivencias, sobre cosas que me pasan”, dejaba claro Álvaro García sobre quién ha inspirado la letra de su nuevo tema. De ahí que esté tan feliz del resultado del nuevo himno que saca al mercado que, como aseguran en la entrevista, “es una canción que habla del momento actual, del momento presente, de un enamoramiento y de ese momento que vive uno cuando cree haber encontrado la persona adecuada. La persona vitamina”.

Gloria Camila De viernes

La locutora le pregunta demás sobre cómo lleva el hecho de que le relaciones con una persona famosa en el ámbito de la crónica social, a lo que él sentencia: “Yo lo llevo bien. Yo la verdad que lo llevo… llevo toda la vida preparándome para cualquier cosa que me pueda venir en la vida, ya sea para algo bueno o para algo malo, y creo que sí, que lo llevo bien. Yo lo llevo de una forma muy natural, porque al final yo soy una persona muy natural, muy transparente y muy cercana. Entonces, yo lo llevo súper bien”, reconoce.

Estas declaraciones las ha recogido Gloria Camila con una amplia sonrisa desde su puesto de trabajo en ‘TardeAR’. Al darle el turno de palabra, la colaboradora subraya que desea llevar este romance de forma “respetuosa y en la intimidad”. Dicho esto, confirma la ilusión que le ha hecho que Álvaro García se haya inspirado en su amor para componer esta canción: “A mí me encanta y me halaga mucho que alguien se haya inspirado en hacer además una canción tan bonita como esta y una letra preciosa. Solo me queda decir que esta canción es gloria bendita”. Dice que escuchó el tema antes del lanzamiento, que le emociona “porque es preciosa y además dicha con tanto sentimiento y con una gran verdad”.