Álex García, el valor de hablar desde el dolor: "Con mucho amor es la respuesta, con mucho amor"

Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, y Álex García lo demostró. Apenas habían pasado 25 días desde la muerte de Verónica Echegui, su pareja durante más de una década, cuando decidió mantener la cita que tenía acordada con el pianista James Rhodes para el programa En clave de Rhodes de la Cadena SER. Podría haberse excusado. Nadie habría cuestionado su ausencia. Pero acudió, movido por la confianza y el afecto que le une al músico. Lo hizo con serenidad, con las emociones a flor de piel, y con una lección de vida en cada frase.

"Sé que no están siendo momentos fáciles", comenzó Rhodes, antes de agradecer su presencia. El público, consciente del peso emocional del instante, respondió con un largo aplauso. Álex aclaró entonces que la entrevista se había cerrado antes del fallecimiento de Verónica y que no quiso cancelarla: "Me apetecía estar solo. Estoy en un momento más intrínseco… más allá de todo lo que ha ocurrido en mi vida".

"La vida tiene sus propios planes"

A partir de ahí, la conversación se transformó en una reflexión sobre la pérdida, la aceptación y el sentido de la vida. "Si algo estoy aprendiendo ahora es a aceptar, a dejar que sea la vida la que mande. Siempre queremos que todo salga bien, pero si te enganchas a esa idea, sufres muchísimo. La vida tiene sus propios planes", confesó el actor, visiblemente conmovido.

Verónica Echegui y Álex García Javier Ramírez Europa Press

En esa aceptación, explicó, ha encontrado una forma nueva de libertad: "Lo importante es lo que tú hagas con lo que te ocurre y la oportunidad que tienes ante cada evento de crecer y no anclarte en el dolor. Con todo el dolor que he sentido, me siento un poquito más libre cada día".

Después de interpretar una pieza dedicada a su madre, Rhodes le preguntó si quería hablar sobre Verónica. Hubo un silencio. Y luego, una respuesta que conmovió a todos los presentes: "No sé lo que se ha dicho, pero soy consciente de que ha sido una ola de amor lo que ha ocurrido hacia Verónica, hacia lo que ella generaba y lo que juntos expandíamos. Es hermoso, aunque muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura y agarrarte al amor y expandirlo".

El público volvió a aplaudir. Álex respiró hondo y añadió, con voz quebrada: "Con mucho amor es la respuesta, con mucho amor".

Antes de despedirse, el actor -recordado por títulos como Antidisturbios o El inmortal- confesó que su único miedo ahora es "que la gente a la que quiero sufra". Habló de Verónica con ternura, sin dramatismo: "Ha sido mi compañera de vida y me inspiró a ver cómo el arte puede convertir la vida en un lugar más hermoso. Eso me acompaña ahora".