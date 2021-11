“Es ficción” que el príncipe Carlos especulara sobre el color de piel de los hijos de Harry

Gente

La oficina privada del príncipe Carlos ha descartado como “ficción” las afirmaciones en un nuevo libro de que el Príncipe Carlos fue quien especuló sobre el coor de piel de los hijos de los duques de Sussex.

El periodista y autor estadounidense Christopher Andersen, ex editor de la revista estadounidense”People”, alega en su libro que el heredero al Trono hizo el comentario el día en que se anunció el compromiso de Harry y Meghan en noviembre de 2017.

En el libro “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” (”Hermanos y mujeres: dentro de la vida privada de William, Kate, Harry y Meghan”), Andersen escribe que el príncipe le preguntó a la duquesa de Cornwall: “cómo serán los niños”.

Cuando Camila respondió: “Bueno, absolutamente hermosos, estoy segura”, el libro afirma que el primogénito de Isabel II continuó diciendo: “Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser la tez de sus hijos?”

Clarence House, la oficina privada del Príncipe de Gales, ha afirmado hoy que esta afirmación “es ficción y no merece más comentarios”.

Harry y Meghan acusaron a un miembro de la familia real, no a la reina ni al duque de Edimburgo, de racismo en afirmaciones impactantes durante su entrevista con Oprah Winfrey. Meghan dijo que cuando estaba embarazada de Archie, un miembro anónimo de la familia real planteó “preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca”.

Cuando se le preguntó si existía la preocupación de que su hijo fuera “demasiado moreno” y eso sería un problema, la duquesa dijo: “Si esa es la suposición que está haciendo, es bastante segura”.

Empujada por Winfrey sobre quién tenía esas conversaciones, Meghan se negó a decir y agregó: “Creo que eso sería muy perjudicial para ellos”. Harry se negó a dar más detalles y agregó: “Esa conversación, nunca la voy a compartir. En ese momento fue incómodo, estaba un poco sorprendido “.