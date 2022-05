La princesa Charlène acalla de nuevo los rumores de crisis en el GP de Mónaco

El Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco ha reunido no solo a los grandes aficionados a este deporte si no también a los príncipes monegascos. Alberto y Charlène de Mónaco escenificaron la buena salud de su relación en compañía no solo de sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, sino del resto de la familia Grimaldi asi como con algún representante de los Wittstock, la familia de la sudafricana.

Desde que Charlène volvió al Principado, tras su estancia en Sudáfrica donde tuvo que ser intervenida hasta en tres ocasiones por un problema infeccioso y de instalarse en una clínica suiza para su total recuperación física y mental, han sido muchos los rumores de crisis entre ella y su marido. También ha circulado por Mónaco la idea de que la exnadadora había firmado un acuerdo para seguir ejerciendo de primera dama en citas oficiales puntuales, hasta su exclusión de los actos por el centenario del nacimiento de Rainiero de Mónaco. Algo que nunca ha sido abordado oficialmente desde palacio, ni siquiera que Carolina sería la regente en caso de fallecimiento del príncipe Alberto.

Charlène y Alberto de Mónaco, junto a sus hijos Jacques y Gabriella - Photo Xavi Bonilla / DPPI AFP7 29/05/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

La mejor manera para acallar estos rumores es dar imagen de normalidad. Y eso es lo que ha hecho la familia este fin de semana con motivo de la celebración de la gran prueba de Fórmula 1 en Mónaco. Pero si había alguna duda de la buena sintonía de la pareja, estuvieron también para apoyarles el resto de los Grimaldi... o casi todos. No faltaron Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo y sus dos hijos; Andrea y Tatiana Santo Domingo con los suyos; Carlota, sin su marido pero acompañada de su hijo mayor, Raphäel; y Alexandra hannover y su novio. También estuvieron presentes Louis y Marie Ducruet, hijos de Estafanía de Mónaco.

Por su parte, la familia Wittstock también estuvo presente. Sean y Gareth Wittstock, los hermanos de Charlène de Mónaco, además de Chantell, su cuñada y quien se convertiría durante su estancia en Sudáfrica en portavoz improvisada mostraron su apoyo a la pareja monegasca.