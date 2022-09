Las joyas malditas de la reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II ha conmocionado a todo el mundo y, desde su fallecimiento, es el tema de máxima actualidad y cualquier detalle está siendo comentado. Las joyas del féretro de la monarca han vuelto a abrir el debate sobre el colonialismo. Koh-i-Noor y el Cullinan son dos de los diamantes más valiosos del mundo y están en posesión de la corona británica y que tienen cierto aura de misterio y maldición.

Con el fallecimiento de la reina Isabel II, algunas de estas joyas se expusieron como homenaje en su ataúd y se hicieron más fuertes las peticiones sobre la devolución de las joyas a su lugar de origen, ya que consideran que fue un expolio de los británicos. El Koh-i-Noor, de 105,6 quilates, es procedente de la India y le envuelve una leyenda maldita. Según cuentan, quién ha estado en posesión del diamante, ha tenido alguna desgracia. “Solo Dios, o una mujer, pueden llevarlo con impunidad”, dice uno de los textos de la antigüedad hindú sobre la joya y la maldición. Esta pieza ha pasado de generación en generación desde la reina Victoria y acabará en manos de Camilla, la reina consorte.

The coffin of Queen Elizabeth II, draped in the Royal Standard with the Imperial State Crown and the Sovereign's orb and sceptre, lying in state on the catafalque in Westminster Hall, at the Palace of Westminster in London, Friday Sept. 16, 2022. (Daniel Leal/Pool Photo via AP) FOTO: Daniel Leal AP

Otra de las piezas que ha generado controversia a raíz de la muerte de Isabel II ha sido el Cullinan, diamante que se encuentra en la Corona imperial del Estado y que se usa en las coronaciones de los monarcas del Reino Unido. Es conocido como la Gran Estrella de África y consta de 530,2 quilates. La Segunda Estrella de África, de 317 quilates, llamada Cullinan II, es otro de los diamantes más valiosos de la corona y una de las joyas más valiosas del mundo y ha sido expuesto encima del ataúd de la reina Isabel II en Westminster Hall.

Tras el fallecimiento de la monarca, las colonias han exigido otra vez que las joyas vuelvan a su origen y han acusado a la corona de expolio. Para los indios, la utilización del. Koh-i-Noor por la corona británica es un símbolo de colonialismo ya que para ellos la joya fue robada y no regalada. Aún así, el gobierno ha denegado las peticiones de los que exigen el patrimonio y parece ser que este tema no va a solucionarse en mucho tiempo y no van a llegar a un acuerdo.