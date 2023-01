Príncipe Harry: «Creo en la reconciliación, pero hace falta rendir cuentas»

FOTO: Harry: The Interview on ITV1 and

Este domingo, y en medio de una gran polémica, se han emitido por fin las dos entrevistas que el príncipe Harry ha concedido a Tom Bradby, de la cadena británica ITV, y a Anderson Cooper, para el programa de CBS «60 Minutes». En ambas, el «príncipe rebelde» relata detalles sobre su vida dentro y fuera de la familia real inglesa. El duque de Sussex afirma que su familia no había demostrado «absolutamente ninguna voluntad» de reconciliarse con él después de su salida de la familia real, una decisión cuyos motivos son explicados exhaustivamente en el documental «Harry & Meghan», emitido por la plataforma Netflix el mes pasado.

En ambas entrevistas, el príncipe sugiere que la realeza ha difundido informes negativos sobre él y su esposa, Meghan Markle, en los medios. Y, en respuesta a la pregunta de por qué ha compartido tan públicamente los detalles de su ruptura familiar, el hijo menor de Carlos III y Diana de Gales asegura que «cada vez que he tratado de hacerlo en privado, ha habido sesiones informativas y filtraciones de historias contra mí y mi esposa».

Campaña de difamación

Aunque el príncipe Harry no menciona específicamente a sus abuelos, la reina Isabel II y al príncipe Felipe de Edimburgo, deja claro que cree que ha habido una campaña de difamación en su contra y de su esposa por parte del palacio de Buckingham. En la entrevista con Anderson Cooper, Harry señala que «alguien de palacio alimenta o tiene una conversación con el corresponsal. Y ese corresponsal literalmente recibirá información con cuchara y escribirá la historia. Y al final dirán que se han comunicado con el Palacio de Buckingham para hacer comentarios. Pero toda la historia es un comentario salido desde Buckingham. Así que cuando nos dicen durante los últimos seis años ‘’no podemos hacer una declaración para protegerte’'. Pero lo hacen por otros miembros de la familia... Llega un punto en que el silencio es traición».

El duque se sincera también sobre su relación con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William. «Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano», confirma al periodista Tom Bradby. Además, cuestiona el lema de la familia real, «nunca te quejes, nunca expliques», diciendo que «es solo un lema». Los duques de Sussex anunciaron su intención de alejarse de sus roles como miembros senior de la familia real en enero de 2020, y finalmente dejaron de ser miembros de pleno derecho en marzo de ese año. Desde entonces, han sido muy críticos con la forma en que han sido tratados por la familia real y han denunciado el acoso mediático que han sufrido.

Coqueteo con las drogas

Las entrevistas emitidas ayer llegan en un momento de tensión en la familia real después de la publicación del documental de Netflix «The Me You Can’t See», en el que el príncipe Harry habla abiertamente sobre su lucha con el trastorno de estrés postraumático y la muerte de su madre, la princesa Diana. Se espera que el príncipe Harry y Meghan Markle den además una entrevista conjunta a Oprah Winfrey el próximo 7 de marzo. El duque ahonda sobre temas que aborda en sus memorias, que se publicarán oficialmente el próximo 10 de enero bajo el título de «Spare», a pesar de que ya se han producido algunas filtraciones en la prensa. Entre los temas que relata, no falta su coqueteo con las drogas y el alcohol, así como su pérdida de la virginidad a los 17 años con una mujer mayor en el solar trasero de un pub. Un hecho que recuerda como «humillante»: «Me sentí tratado como si fuera un semental», afirma.

Harry reveló también a ITV que todavía cree en la monarquía, aunque tiene dudas sobre si desempeñará algún papel en su futuro. Hasta ahora, la familia real ha permanecido en total silencio sobre las últimas polémicas anécdotas del duque, pero fuentes reales compartieron con el «Sunday Times» que Harry ha sido omitido de los procedimientos de la ceremonia de coronación de Carlos III, que se celebrará el próximo 6 de mayo. «Rompiendo con la tradición, Carlos III no permitirá que el duque de Sussex se arrodille ante él rindiéndole un homenaje en su estatus de monarca. Solo William desempeñará ese papel. Tal como están las cosas, Harry no tiene ningún papel en el servicio», declaró una fuente cercana a la Casa de Windsor.

Harry insistió en que, si bien amaba a su padre, el ex príncipe de Gales tuvo problemas con la paternidad «pero lo intentó». También recordó el momento en que le dijo a su padre que estaba sufriendo problemas de salud mental y afirma que Carlos expresó su pesar por no haberle ayudado antes. «Le aseguré que no fue su culpa, pero agradecí la disculpa», revela.

Durante la entrevista, se le preguntó a Harry de Inglaterra sobre sus comentarios «consistentemente mordaces» en su libro sobre la esposa de su padre, la reina consorte Camilla. Harry contó cómo él y su hermano le rogaron a su padre que no se casara con la ahora reina consorte, pero afirmó que sus súplicas cayeron en oídos sordos.

Otro de los momentos más polémicos de las entrevistas es cuando el duque recuerda el momento en el que su hermano William intentó golpearlo durante su discusión sobre Meghan Markle. «Vi esta niebla roja sobre él», relata. Harry no se cierra a una reconciliación, aunque asegura que «antes hace falta que haya una rendición de cuentas». Ahondando aún más en la relación de los dos hermanos, el duque se refiere a William como «mi querido hermano y archienemigo».