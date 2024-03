Buckingham Palace necesita personal para trabajar

Servir en Buckingham Palace no debe de ser tarea fácil. De Isabel II se conocía ese carácter rígido que hacía mudar su rostro hierático cuando algo le contrariaba. Ese algo podía ser sentarse antes de que ella hubiera ocupado su sitio, rozar su mano de forma involuntaria o no inclinar adecuadamente la cabeza. Pero tenía a su fiel dama de compañía, que salía al quite con solo cambiar de mano el bolso, como señal de advertencia. Las circunstancias actuales hacen que cualquier tiempo pasado en la Casa Real británica haya quedado cubierto por un manto de capas sucesivas hasta no dejar ni la sombra de aquel rey Carlos que, iracundo por la tinta vertida por su pluma durante los actos de Coronación, gritó a su personal «¡No puedo soportar esta maldita cosa!». Hoy su imagen es la de un rey cercano, cálido, y a juzgar por la página web de Palacio, necesitado de una plantilla de empleados especialmente competente.

No cabe preguntarse si los candidatos contarán con esa calidez recién estrenada del monarca. Esta construcción londinense dispone de más de 700 estancias, unas 800 ventanas y una cocina que sirve anualmente a los 50.000 invitados que anualmente acuden a sus banquetes, almuerzos, cenas y recepciones. Siempre existen vacantes en su página dedicada a las ofertas de empleo. En plena crisis de la institución, llama poderosamente la atención la plaza de asistente de comunicación. Según el anuncio publicado, el candidato deber tener en regla su permiso legal para trabajar en el Reino Unido, interés en las relaciones con los medios, pasión por los temas de actualidad, ojo para los detalles y un conocimiento laboral básico de Excel. El salario, inferior a 30.000 euros, ha dejado mudos a quienes ven la urgencia de contar con un equipo profesional que contrarreste los errores cometidos en los últimos meses.

La cifra se completa con un «almuerzo de cortesía en el lugar para mantenerte con energía durante todo el día», un plan de pensiones y un seguro de vida. También ofrece un 20 por ciento de descuento en Royal Collection Shop, donde se puede conseguir desde una copia de tiara hasta juegos de té.

Son beneficios que se aplican al resto de los puestos por cubrir. Por ejemplo, chefs de diferentes categorías para la supervisión, preparación y servicio diario de la comida. Además de otros requisitos, se pide experiencia en operaciones de catering de cinco estrellas o primer nivel, dominio de todas las áreas de cocina, desde despensa a salsas y pastelería, actitud positiva y aprecio y familiaridad con la cocina francesa. El salario no llega a los 27.300 euros anuales.

Para la Royal Collection Trust, la Casa Real precisa personal de almacén, con sede en Windsor, para ayudar a gestionar un inventario que supera los tres millones de artículos por año. Y también un restaurador de muebles en los talleres de Marlborough House que tendrá como misión conservar el mobiliario, siempre que el candidato acredite con diploma o título pertinente estar cualificado para ello, además de una amplia experiencia, particularmente en el acabado de muebles históricos. En este caso no especifica el salario, pero de nuevo, la Casa Real ofrece «un generoso paquete de beneficios diseñado para respaldar su bienestar y sus prioridades de vida».