Buckingham lanza nuevas ofertas de empleo para servir a la reina Isabel II

Tras varias semanas alejada de actos oficiales por problemas de salud, la reina Isabel II ha reaparecido en público, y lo ha hecho para acudir al primer bautizo doble de la Familia Real británica. Ayer domingo recibieron el primer sacramento August Philip y Lucas Philip, hijos respectivamente de Eugenia de York y Jack Brooksbank, y de Zara y Mike Tindall. Los Windsor re reunieron en la Capilla Real de Todos los Santos del Castillo de Windsor.

En medio de toda preocupación por el estado de salud de la soberana, desde Palacio lanzan no una, sino seis nuevas ofertas laborales. The Royal Household ha compartido en su perfil de LinkedIn esta oportunidad para aquellos que estén interesados en hacer carrera laboral dentro de Buckingham, ya que, como publica, “brindarán un apoyo invaluable a la Reina y la Familia Real, permitiéndoles cumplir con sus deberes y servir a la nación”.

Senior Managemente Accountant, Trade Sales an Marketing Officer, Castle Attendant, Demi Chef the Partie y Husekeeping Assistant, son cinco de las seis vacantes que ofrece Palacio, pero la que sin duda llama más la atención es la de Executive Assistant to the Keeper of the Privy Purse.

El seleccionado para este puesto será la responsable de la gestión financiera de The Royal Household, de sus servicios de recursos humanos, finanzas, propiedad y viajes para la Casa de la Reina, otros miembros de la Familia Real y The Royal Collection Trust. Pero no solo eso, también supervisará las principales propiedades agrícolas y las actividades comerciales y desempeñará un papel clave en la gestión del Ducado de Lancaster.

Y por si parecía poco, la persona que aplique con éxito a esta vacante será fideicomisario de The Royal Collection Trust y presidente del comité de auditoría y riesgos de Historic Royal, del comité de finanzas de la capilla de San Jorge y el Castillo de Windsor.

Tal y como viene siendo habitual, en la oferta no está detallado el sueldo, pero sin duda se trata de una buena oportunidad para aquellos que quieran trabajar de la mano de la monarca Isabel II.