Carlos III honra a Isabel II con un emotivo homenaje floral en Chelsea

Carlos III de Inglaterra ha tenido un gesto íntimo y cargado de simbolismo con motivo del Chelsea Flower Show 2025. El monarca británico, actualmente en tratamiento por un tipo de cáncer no especificado, ha querido rendir homenaje a la reina Isabel II a través de una de las pasiones que compartían: la botánica. Con un emotivo post en redes sociales, Carlos ha recordado la figura de su madre en uno de los escenarios que más disfrutaron juntos.

Desde la cuenta oficial de la Casa Real británica se compartieron imágenes históricas de Isabel II visitando el Chelsea Flower Show, una cita anual de gran relevancia en el calendario real. Desde fotos en blanco y negro de los años 30 hasta imágenes más recientes, el recorrido visual demuestra la vinculación personal y duradera de la difunta monarca con este evento. "Eche un vistazo a algunas de las visitas reales anteriores…", publicaban junto a la colección de imágenes.

Cambio climático

El Chelsea Flower Show de este año, celebrado en los jardines del Royal Hospital Chelsea, contó con la presencia de los Reyes Carlos y Camila, así como de otras figuras notables como David Beckham y la actriz Cate Blanchett. La edición 2025 apostó por la sostenibilidad y la recuperación de la naturaleza, con paisajes inspirados en los efectos del cambio climático y la necesidad de reconexión con el entorno.

Además del homenaje a su madre, Carlos III aprovechó su visita para compartir una actualización sobre su estado de salud. Durante una conversación con una florista local en Bradford, confesó sentirse "en el mejor momento" de su tratamiento. Estas palabras suponen un alivio para muchos británicos que, desde que se anunció su enfermedad en febrero de 2024, han mostrado una preocupación constante. A pesar del hermetismo de Buckingham, el monarca ha mostrado una actitud abierta y positiva en sus apariciones públicas.

Sin embargo, no todo es calma en el seno de la familia real. El príncipe Harry, en una reciente entrevista con la BBC, aseguró que le "encantaría reconciliarme con mi familia", lanzando una reflexión que no pasó desapercibida: "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre". Una declaración que generó especulación sobre el estado real de salud del monarca.

Aun así, Carlos III continúa mostrándose cercano y activo, manteniendo vivos sus compromisos reales y sus intereses personales. Su tributo floral a Isabel II no solo rememora la figura de una reina histórica, sino que también refuerza el vínculo emocional que, pese al paso del tiempo y las circunstancias, sigue marcando su reinado.