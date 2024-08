Charlène de Mónaco desvela el "lío" en el que se metió por culpa del príncipe Alberto cuando eran novios

Resulta inimaginable que los Reyes Felipe VI y Letizia concedan una entrevista a una revista de sociedad para sincerarse y pronunciarse abiertamente sobre su matrimonio, pero el caso de la monarquía monegasca es otro cantar. Los príncipes Alberto y Charlène acostumbran a charlar de vez en cuando con la prensa y hasta responden preguntas personales, tal y como acaban de hacer en un reportaje publicado en “Paris Match”, en el que recuerdan los comienzos de su noviazgo en el marco de los Juegos Olímpicos.

La gran cita deportiva tiene para los dos un importante significado emocional, y no solo porque un día compitieron representando a su país -ella como nadadora y él como piloto de bobsleigh-, sino porque fue en las Olimpiadas de Invierno de Turín en 2006 cuando se les vio juntos por primera vez, confirmando así su relación. Realmente, se habían conocido varios años antes, en el torneo Mare Nostrum, una competición de natación en Mónaco.

“En primer lugar, me pareció una excelente nadadora y luego que era una persona amable, sonriente y accesible. Lo pasamos muy bien”, recuerda el soberano monegasco sobre su primer encuentro con su esposa y madre de dos de sus hijos.

Alberto y Charlène. Gtres

En aquel momento, la princesa Charlène se encontraba en el apogeo de su carrera deportiva, una situación que condicionaba sus encuentros con Alberto. La puntualidad es primordial en el entrenamiento de los deportistas de élite, y a lo largo de la entrevista mencionan que la nadadora se vio envuelta en una especie de embrollo por llegar tarde tras un encuentro con el príncipe. “No sé si debo decirlo, pero aquella tarde le causé unos cuantos problemas porque no la despedí a tiempo”, recuerda él, a lo que ella añade: “Sí, es verdad que esa noche me metí en un lío, ¡pero no os lo vamos a contar todo!”.

En el marco de los Juegos Olímpicos, Pierrick Geais, el periodista que firma el reportaje, pide a Alberto de Mónaco que compare su matrimonio con un deporte, y su respuesta no puede ser más descriptiva de los baches que han tenido que sortear en los últimos años: “Quizá una carrera de relevos”. Consciente de la connotación negativa que las malas lenguas pueden extraer de su reflexión, el príncipe matiza: “Más que un deporte, es una negociación constante y, sobre todo, un apoyo mutuo tremendo”.

Charlène y Alberto de Mónaco con la llama olímpica de 2024 en su paso por Mónaco Gtres

Además, los príncipes también se refieren durante su conversación con el periodista a sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, a quienes están inculcando la importancia de hacer deporte y mantener un estilo de vida activo: “Les animamos a hacer ejercicio, aunque es vital que prueben varias disciplinas antes de concentrarse en una en particular. Nadan y hacen gimnasia. También se han iniciado en la esgrima, el tenis y el voleibol. Jacques practica taekwondo. Los valores del deporte son fundamentales”.