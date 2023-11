Las citas secretas de la Reina Letizia con su hermana Telma en Madrid

La Reina Letizia suele evitar dar demasiadas pinceladas en público sobre cómo es en la intimidad. Ha entendido a la perfección que su papel como consorte del Rey Felipe VI es de representación de la Institución Monárquica, de ahí que trate de desviar siempre la atención cuando las miradas indiscretas si interesan sobre su faceta más personal. Es por eso que no suele hacer mención pública de sus amistades, así como su férrea determinación de mantener a su familia alejada de la atención mediática. Su padre, Jesús Ortiz, ya ha batallado mucho por no ser personaje público, mientras que su madre, Paloma Rocasolano, en ocasiones acapara todas las miradas con apariciones estelares. Pero poco se habla de su vínculo con su hermana Telma, quizá porque sus encuentros son secretos y rara vez dan el salto a los titulares.

Mucho se ha hablado de la relación que ha mantenido la Reina Letizia con su hermana Telma Ortiz. Bien es cierto que todos los comentarios han sido más a modo de rumor y pocas son las certezas que se tenían sobre lo estrecho de su unión. De ahí que se hablase de que su relación atravesó horas bajas cuando la hermana decidió emplazar su vida en Barcelona, alejándose de su familia. Hace cuatro años regresó a la capital. Parece que el contacto sigue siendo estrecho y que ambas saben aprovechar muy bien el poco tiempo libre que tienen a mano en contadas ocasiones. Y es que siempre que sus agendas se lo permiten aprovechan para hacer salidas secretas por Madrid, tal y como ha detallado ‘El Español’.

Desde el citado medio aseguran que las jornadas entre hermanas son más comunes de lo que se podría pensar en un primer momento. Suelen hacerlo a solas, para compartir confidencias y atesorar buenos recuerdos juntas. Citas que tiene lugar en un restaurante de Madrid y que vienen a responder al deseo de la consorte del Rey Felipe VI de mantener una vida lo más normal posible, sin olvidarse de que es la Reina de España. Quiere estar con su familia, no perder detalle de lo que les sucede y estar ahí siempre que la necesitan. Eso sí, también quiere que sus encuentros familiares no den el salto a los titulares y queden en la más estricta intimidad, lo que es complicado teniendo en cuenta que su presencia siempre despierta interés.

Pero, tal y como mantienen desde el citado medio digital, no solo la Reina Letizia y Telma Ortiz se afanan en conseguir un rato para estar juntas. A las citas “secretas” de las hermanas, en ocasiones, se les suma el Rey Felipe VI y Robert Gavin, novio de la cuñada real. Su romance es discreto, no suelen llamar la atención de la prensa, aunque sí fue sonado su aparición estelar en los Premios Princesa de Asturias de 2022, aunque en este año hayan protagonizado la gran ausencia. Telma no disfruta de la atención mediática, lo que demostró cuando dio el salto a la fama y demandó a numerosos medios para protegerse de su interés. Esto sentó muy mal a su hermana, quien lo entendió como un movimiento que le podría generar problemas con la prensa, lo que finalmente no sucedió, por lo que las aguas volvieron a su cauce. Son inseparables y es que tan solo se llevan un año de diferencia. Y parece que su vínculo es a prueba de escándalos, dimes y diretes, pues ellas siempre hacen lo imposible para disfrutar de su mutua compañía.