Los daneses afean la costosa decisión de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson tras convertirse en reyes

Nadie dijo que ser rey fuera fácil. Federico X y Mary Donaldson han tomado una decisión que no ha sido bien acogida por los daneses. Según publica "Ekstra Bladet", los nuevos reyes de Dinamarca van a iniciar una reforma millonaria del Palacio de Fredensborg. Y, aunque aún no se ha detallado en qué consistirá esta "modernización", lo cierto es que se presupone que los gastos no serán pocos.

"Ahora se bañan de lujo", dicen en el citado medio, donde también firman que se ha producido una importante reforma de los baños del castillo: "Han pagado millones por la modernización de los mismos, donde pasan el verano en familia".

De momento, la casa real danesa no se ha pronunciado. Las autoridades danesas decidieron con el cambio de monarca dotar de mayor presupuesto al reinado de Federico X, una cantidad que conocerá en febrero, cuando se apruebe la ley y se fije la cantidad. Su sueldo será transparente y público. Según la prensa local, hasta ahora el hijo de Margarita de Dinamarca recibía unos 250.000 euros mensuales para los gastos de su familia, mientras que la princesa Mary hacía lo propio con el 10% de la cantidad asignada al ahora rey. Su madre, la reina Margarita, era la encargada de gestionar el millón de euros mensuales que recibía la Corona para mantener la institución y su patrimonio.

El palacio a reformar es el favorito de Mary Donaldson. Allí suele aislarse del foco mediático. Es además el más antiguo de Dinamarca y fue construido en 1753. Fue su primer hogar cuando se casó con el entonces príncipe heredero.