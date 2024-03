Dentro de Adelaide Cottage, donde Kate Middleton se recupera del cáncer

La Princesa de Gales pasará su recuperación en su casa en Adelaide Cottage en el Gran Parque de Windsor mientras recibe tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que le ha sido diagnosticado después de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero pasado.

La esposa del príncipe herederopasará su recuperación en su residencia real de cuatro habitaciones que comparte con William y sus tres hijos, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de ocho, y el príncipe Louis, de cinco.

Sin embargo, la propiedad catalogada de Grado II y construida en 1831 para la reina Adelaida, esposa de Guillermo IV, puede no ser la opción más adecuada para Kate debido a su frío interior, según afirma para Daily Mail un experto real.

El ex corresponsal real de la BBC, Michael Cole, dijo a GB News que la casa familiar "no era en absoluto un lugar ideal" para recuperarse de una operación, y citó una descripción de la propiedad escrita una vez por Rosemary Townsend. "Ella escribió en sus memorias que era el lugar más frío que había encontrado en toda su vida. Así que tal vez no sea el mejor lugar para empezar a sentirnos mejor, especialmente en este invierno tan frío que estamos disfrutando en este momento".

Los príncipes de Gales y sus hijos se mudaron del Palacio de Kensington a Adelaide Cottage en el verano de 2022. Preferían una residencia que no requiriera renovación ni medidas de seguridad adicionales (por el contrario, el príncipe Harry y Meghan Markle gastaron 2,6 millones de libras en reformas de Frogmore Cottage).

Además, se consideró que cuatro dormitorios eran suficientes ya que no hay miembros del personal que vivan allí. En cambio, los asistentes se desplazan a la propiedad cuando sus servicios son necesarios.

También era conocido por ser el hogar favorito de la reina Victoria, ya que con frecuencia disfrutaba desayunando allí. Sin embargo, el antiguo residente más famoso tiene que ser el ex amante de la difunta princesa Margarita, el capitán Peter Townsend, cuyo romance con la hermana de la reina provocó un escándalo nacional.

La casa se sometió a importantes renovaciones en 2015, lo que significó que el príncipe William y Kate no necesitaron desembolsar millones para remodelarla.

Adelaide Cottage todavía cuenta con elementos originales, incluida una chimenea greco-egipcia de mármol y un dormitorio principal, con un techo abovedado con delfines dorados y adornos de cuerda reutilizados del yate real Royal George.