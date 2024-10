La desastrosa reaparición de Meghan Markle en Los Ángeles: "La gente se siente engañada"

Meghan Markle volvió a dejarse ver como una superestrella el pasado sábado 5 de octubre, o al menos lo intentó. La duquesa de Sussex asistió a la Gala del Hospital Infantil de Los Ángeles y allí se codeó con la jet californiana ataviada con un espectacular vestido rojo que ya había usado en 2021 y que daba muestra de que su nuevo papel público es más de celebrity que de royal.

Acudió sin el príncipe Harry, dicen las malas lenguas de los tabloides británicos que a consecuencia del enfado de este en su último viaje “oficial” a Colombia, donde Meghan Markle acaparó buena parte de la atención. Desde entonces, habrían decidido dividirse la agenda para que uno no eclipse al otro.

Desde luego, en su última aparición en la gala benéfica del Hospital Infantil de los Ángeles, la duquesa ha vuelto a ser la protagonista de los titulares en Reino Unido, aunque, como suele ocurrir desde que dio el portazo a la Familia Real, no por buenas razones. Una de sus examigas, Lizzie Cundy, expone al diario “The Daily Mail” que Meghan Markle acudió al evento “solo por hacerse fotografías” y señala que la élite angelina empieza a cansarse de la esposa del príncipe Harry.

“No fue recibida con mucha calidez cuando llegó y no estuvo allí mucho tiempo. (...) Meghan necesita a Los Ángeles más de lo que Los Ángeles la necesita a ella. La gente de Los Ángeles siente engañada por ella”, expresa Cundy, que cuenta que la duquesa empezó a distanciarse de ella cuando se comprometió con el príncipe Harry, un objetivo que habría tenido desde siempre.

Meghan Markle en Florida, en abril de 2024 Gtres

“Tenemos un clip de ella diciendo: 'Quiero ser una chica de Londres, me encantan los hombres de Londres y me encanta todo lo que tenga que ver con Londres'”, comentó Candy en una entrevista publicada en 2021, y ahora añade: “Ella ha dejado de hablar con mucha gente, obviamente, incluida su familia, así que no soy yo el peor ejemplo de personas a la que ha dejado de hablar”.

Los intentos de Maghan Markle y el príncipe Harry de “rehabilitarse” ante los medios tras una época en la que su reputación se ha visto muy mermada no parecen estar dando sus frutos. Mientras el duque de Sussex intenta limar asperezas con su familia y retomar poco a poco su papel como representante de la Corona, su esposa pretende hacerse un hueco entre las altas esferas de Los Ángeles para dar salida a su proyecto, ARO, una marca con la que pretende comercializar productos de cocina y alimentos y cuyo lanzamiento no para de retrasar.