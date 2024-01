Las fotos inéditas de Antonia Dell’Atte y el Rey Juan Carlos I a bordo del Fortuna

La historia de la prensa del corazón está llena de portadas icónicas que revolucionaron la crónica social, pero igual que muchos periodistas valen más por lo que callan, las revistas también guardan en sus archivos valiosas imágenes que nunca vieron la luz y que podrían haber provocado un tamaño escándalo.

Así se ha comprobado recientemente, cuando la publicación de las fotografías en las que Genoveva Casanova aparece paseando por Madrid junto a Federico de Dinamarca desencadenó una crisis en la monarquía danesa y, dicen, precipitó la abdicación de la Reina Margarita II en favor de su primogénito. Con este asunto sobre la mesa, la colaboradora de "Espejo Público" Lorena Vázquez ha desvelado que en España estuvo a punto de producirse un caso similar, y aunque al principio no ha querido desvelar la identidad de los implicados, finalmente ha reconocido que los protagonistas de ese escándalo que nunca fue eran Antonia Dell’Atte y el mismísimo Rey Juan Carlos I.

Por lo visto, en su día se tomaron imágenes de la italiana accediendo al Fortuna, el barco de recreo que la familia real utilizaba en sus vacaciones en Mallorca. Vázquez confirma que don Juan Carlos I estaba solo en su interior, y que Dell’Atte regresó a tierra pasadas unas horas. "No sé qué pasó, lo desconozco y no me importa... Pero nosotros realizamos imágenes de cómo subía y bajaba", recalca la periodista y paparazzi.

El yate Fortuna fue dejado de usar por la Familia Real debido a su elevado coste. EFE/ARCHIVO/Ballesteros Ballesteros EFE

Una información que ya conocía Gema López, que recuerda que ese encuentro de Dell’Atte y don Juan Carlos en el Fortuna fue "uno de los grandes enfados de la Reina Sofía".

Llegados a este punto, Susanna Griso ha querido quitar hierro al asunto y ha recordado que Dell’Atte y el ahora rey emérito son familia a raíz del hijo que la italiana tiene con el conde Lequio, pero Vázquez ha desviado el foco de la noticia.

Para la colaboradora, lo importante de la cuestión no es que la exmodelo visitará a don Juan Carlos en el Fortuna, sino que una de las revistas más conocidas del país se hiciera con las fotografías para guardarlas para siempre bajo llave. Si no hay nada que esconder, ¿por qué evitar que las imágenes vean la luz?