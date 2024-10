La Infanta Sofía, pillada en Instagram: una famosa revela que tiene una cuenta secreta

La Infanta Sofía regresó a España la semana pasada desde el UWC Atlantic College de Gales para acompañar a su hermana mayor en una de sus semanas más cruciales. La heredera no solo presidió como viene haciendo desde hace diez años la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, sino que además este año fue nombrada alcaldesa honoraria de la ciudad y galardonada con la Medalla de Asturias.

La jugadora de bádminton Carolina Marín, condecorada con el Premio Princesa de Asturias al Deporte, pudo disfrutar de una cena junto a la Infanta Sofía tras el tradicional concierto que se celebró la noche del jueves 24 de octubre previa a la ceremonia de entrega de los galardones. Estuvieron sentadas en la misma mesa y la atleta pudo conversar de forma distendida con la benjamina de la Familia Real, que le confesó que seguía de cerca su carrera deportiva.

“Fue muy bien, y ella es muy maja y amable. Estuvimos charlando, y sé que tiene TikTok o por los menos Instagram, porque me dijo que hacía unos días me estuvo revisando para ver qué hacía de entrenamiento. Me quedé loca”, ha revelado Marín en “La Revuelta”.

Carolina Marín, con un vestido azul noche en los Premios Princesa de Asturias 2024 GTRES

Un dato curioso que confirma lo que hasta ahora ha sido un secreto a voces, y es que aunque ni la Princesa Leonor ni la Infanta Sofía cuenten con perfiles oficiales en las redes sociales, desde hace tiempo se comenta que sí poseen usuarios anónimos para estar al día de los temas más candentes en las plataformas digitales.

Se publicó incluso que hasta la Reina Letizia abrió un perfil anónimo en Instagram para no perder detalle de los asuntos más virales, una supuesta cuenta que la conecta con la realidad y el día a día de los más jóvenes.

Fue el pasado mes de junio cuando Casa Real abrió un perfil oficial en Instagram, siguiendo así el ejemplo de otras monarquías europeas que le tomaron la delantera como la británica, la danesa, la holandesa o la noruega.

Sin embargo, resulta evidente que ni los Reyes ni sus hijas gestionan ese perfil, que se encuentra bajo el mando de un equipo especializado en comunicación de la Corona. De momento, los perfiles oficiales de cada uno de los miembros de la Familia Real parecen lejos de llegar, pero cada vez se antoja más claro que todos tienen su propia cuenta anónima para saciar su curiosidad sin preocuparse por las miradas indiscretas. ¿Cuáles serán sus nombres de usuario ficticios?