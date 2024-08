Victoria Federica, la mayor fan de la princesa Leonor y la infanta Sofía (pero no tanto de la Reina Letizia)

Ha pasado poco más de un mes desde que Casa Real se animó a abrir un perfil oficial en Instagram, una idea que al principio se rechazaba por “temor” a que fuera un fracaso y pasara inadvertida. Nada más lejos de la realidad, ya aglutina a más de 700.000 seguidores y se ha convertido en la cuenta institucional con más fans en España.

Entre ellos se encuentran varios rostros conocidos, desde periodistas como Sonsoles Ónega y Jaime Cantizano hasta actores de la talla de Pol Monen, pasando por deportistas como Fonsi Nieto o celebrities a la altura de Tamara Falcó. ¡Hasta políticos como Isabel Diaz Ayuso, Begoña Villacís o el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez!

La que al principio se resistió a mostrar su apoyo a la cuenta oficial de Casa Real en Instagram fue Victoria Federica. La sobrina de don Felipe VI y doña Letizia tardó varias semanas en seguir el perfil, una demora para lo que no sirve la excusa de que no conocía su existencia, puesto que la creación de la cuenta copó todos los titulares y, como influencer, la hija de la infanta Elena pasa la mayor parte del tiempo mirando la pantalla de su móvil.

El caso es que Victoria Federica por fin sigue al perfil oficial de Casa Real, y no es una mera observadora, sino que interacciona a base de corazones. Echando un ojo a todas las publicaciones, la hermana de Felipe Juan Froilán parece tener predilección por el contenido relacionado con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ha dado “me gusta” a casi todas las fotografías y vídeos del periplo de las jóvenes altezas por los Juegos Olímpicos de París, y aunque no ha comentado, una de sus amigas Lola Lolita sí ha dejado claro que “amo este Instagram”. Unas palabras que posteó mientras estaba de viaje con Victoria Federica en las Maldivas, así que no sería extraño que las dos juntas estuvieran “stalkeando” (cotilleando) el perfil de Casa Real mientras navegaban en barco.

Menos generosa se muestra con los “me gusta” en las publicaciones referidas a su tío, el Rey Felipe VI, o la Reina Letizia, cuyas imágenes de su paso por los Juegos Olímpicos no han contado con el corazón de Victoria Federica. Tan solo les honró con su “like” a los Reyes en las fotografías de la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. “Una y no más”, pensaría Vic.