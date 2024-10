El motivo por el que no habrá acercamiento entre William y Kate con los Sussex

La princesa de Gales reapareció ayer por sorpresa junto al príncipe William, tras el anuncio del fin de su tratamiento de quimioterapia. Su regreso a los deberes institucionales ha estado cargado de simbolismo, ya que la princesa se reunió con las familias de las víctimas que murieron en los trágicos ataques de Southport contra una escuela. Esta vuelta al trabajo podría verse interrumpida la semana del 21 de octubre, en la que Kate volverá a ingresar para someterse a algunas pruebas que determinen cuál es su actual estado de salud.

El "look" de la princesa ha estado cargado de simbolismo. Middleton optó por unv estido de lunares Whistles y un abrigo marinero de Alexander McQueen. Además eligió unos pendientes colgantes de la firma Catalina Zoraida en forma de helecho, una planta que en muchas culturas significa la esperanza para las siguientes generaciones, según apunta "Tatler".

Kate Middleton y su look de la reaparición por sorpresa. Gtres

La vuelta de Kate ha hecho también que los expertos reales se pronuncien sobre la relación entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex, una relación que según ellos sigue rota y sin posibilidad de reconciliación próxima. Además, destacan que entre Middleton y Meghan Markle no existe relación ninguna desde hace años.

Los dificiles momentos, en cuanto a salud se refiere, de algunos miembros de la familia real británica no ha servido para calmar los ánimos entre los Sussex y los Cambridge. Y, según apuntan desde "The Sun" y recoge "The Mirror", los herederos nunca van a perdonar a Harry y Meghan. Según el experto real Charles Rae, el motivo es que son estos los que deberían dar el primer paso, lo que en caso de suceder tampoco tendría por qué conllevar el perdón de Kate y William.

Kate Middleton y Meghan Markle en imagen de archivo 08/09/2022 CONTACTOPHOTO CONTACTOPHOTO

"No sé si el príncipe Guillermo y Kate Middleton lo aceptarían, pero dudo mucho que así sea", destaca el experto. "Ha pasado demasiada agua por debajo de ese puente. Después de todo lo que han hecho Harry y Meghan con la entrevista de Oprah Winfrey, su serie en Netflix, las memorias de Harry, la mofa de Meghan con su extravagante reverencia en un programa....", concluye Charles Rae.