El príncipe William será aún más implacable con el príncipe Andrés

En medio de la presión pública por las denuncias por pederastia y sus vínculos con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, confirmó el viernes que dejará de usar sus títulos y honores vinculados a la Corona británica.

El mayor apremio venía de dentro, después de varios años desafiando al propio monarca y a su sobrino, el príncipe de Gales. El comunicado afirmaba que la decisión se había tomado "tras consultarlo con el Rey" y "con el consentimiento de Su Majestad", y que "las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la familia real". En realidad, Andrés no tuvo más remedio que ceder ante la creciente presión del rey y el príncipe de Gales, aunque él se empeña en defender su honorabilidad: "He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país".

Vida a cuerpo de rey

La renuncia, sin embargo, no alivia del todo a la familia real. La publicación de las memorias póstumas de Giuffre siguen abonando el escándalo y es posible que de los archivos Epstein se sigan desprendiendo detalles escabrosos. Por otra parte, según publica "The Times", poco cambiará la vida de Andrés. Seguirá viviendo en Royal Lodge, la extensa mansión en la finca de Windsor que comparte con su exesposa, Sarah Ferguson. Tiene un contrato de arrendamiento privado con la Corona hasta 2078, razón por la que su hermano ha sido incapaz de expulsarle. La gran incógnita es con qué fondos paga el alquiler y el mantenimiento.

De acuerdo con esta publicación, el próximo rey, Guillermo, será más implacable y afirma, citando fuentes próximas al Palacio de Buckingham, que cuando acceda al trono, Andrés tendrá prohibido participar en todos los aspectos de la vida real. Será excluido de los eventos reales públicos y privados, incluida la coronación, y se le prohibirá la asistencia a la mayoría de los actos de Estado.

Uno de los últimos eventos familiares fue el funeral de la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster el mes pasado.

Britain Duchess of Kent Funeral ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Guillermo, de 43 años, considera a su tío una "amenaza" y un riesgo para la reputación de la monarquía. Entiende también su presencia en los actos reales como una burla a las víctimas de abuso sexual. En abril, Giuffre se quitó la vida en Australia, a los 41 años. La prohibición se extendería también a Sarah Ferguson, quien en una ocasión declaró: "Somos la pareja divorciada más feliz del mundo". Ahora tendrán que afrontar juntos la humillación de la pérdida de sus títulos.

Britain Duchess of Kent Funeral ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El viernes, Guillermo visitó el Servicio de Ambulancias de Londres para conmemorar su 60º aniversario, y el miércoles recibió a líderes indígenas en el Palacio de St. James. Pero Andrés acaparó los titulares, y seguirá haciéndolo, lo que frustra al rey y a su heredero. El comunicado traza una línea muy clara. A partir de ahora, los reyes, los príncipes de Gales y los príncipes Ana, Eduardo y Sofía continuarán cumpliendo con sus funciones tratando de borrar definitivamente esta mancha abyecta. Cuentan con el apoyo público y la institución como parte central de la vida británica. De William se espera que en un futuro actúe con mayor firmeza y rapidez.