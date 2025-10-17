El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos tras una reunión privada con Carlos III

El príncipe Andrés llevaba muchos años siendo un miembro incómodo en la familia real británica. La reina Isabel II ya dio los primeros pasos para alejar a su hijo de las actividades públicas de la corona, cuando comenzó a tener conocimiento de las feas acusaciones que pesaban sobre su hijo, acusado de hacer muy buenas migas, y negocios, con el pederasta Jeffrey Epstein. Un escándalo que han tratado de silenciar a golpe de talonario y eludiendo los encuentros con la justicia, pero sin poder hacer nada para silenciar a las víctimas.

Una polémica por la que el hermano del rey Carlos III de Inglaterra al final ha tenido que ceder, renunciando a todos sus títulos. Así se acaba de hacer oficial, el príncipe Andrés ha puesto sobre la mesa todos los títulos nobiliarios que le ofrece su condición como miembro de la monarquía británica. Entre ellos, el más importante, el ducado de York. Una decisión difícil que le ha costado muchos años materializar, pero que ha entendido necesario tras una reunión privada con su hermano.

El príncipe Andrés, sin títulos ni fortunas

La decisión la ha compartido el propio príncipe Andrés, después de la discusión que ha mantenido con su hermano. Se lo ha dado a conocer al pueblo mediante un comunicado para ‘BBC’, en el que deja evidencias de creer estar haciendo lo necesario. Hace alusión a las “continuas acusaciones” que se han vertido contra él, donde no solo estarían las supuestas fiestas en las que mantenía encuentros sexuales con menores. También otros desmanes económicos, en hecho de ser okupa y negarse a cumplir las órdenes de su rey o que filtrase información delicada a espías chinos. Muchos errores como para mirar hacia otro lado.

El príncipe Andrés y Carlos III de Inglaterra Gtres

“Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública. Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí”, se defiende en su comunicado de lo que se ha dicho sobre él, por lo que incluso ha llegado a acuerdos millonarios para que las denuncias de sus supuestas víctimas no llegasen a juicio.