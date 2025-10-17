La cita sorpresa de la infanta Sofía con el presidente de Portugal en el Palacio de Belém

La infanta Sofía está recorriendo su propio camino, marcando diferencias con su hermana, la princesa Leonor. Compartieron pupitres en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid, después también en la UWC Atlantic College de Gales, aunque en diferentes etapas. Cuando la hermana mayor piensa terminar su formación castrense en los tres ejércitos, la pequeña ha optado por marcar su propio rumbo y matricularse en la universidad. No en una cualquiera, sino en la prestigiosa Forward College de Lisboa, donde comenzó las clases el 8 de septiembre.

La hija pequeña de los Reyes Felipe VI y Letizia se especializará en el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, consiguiendo conocimientos ampliados además en Inteligencia Artificial. Está conociendo a sus nuevos compañeros de pupitre, pero también a las autoridades del país vecino. Es el caso de su encuentro con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a quien ha ido a presentar sus respetos y compartir confidencias.

La infanta Sofía y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Gtres

La inesperada cita de la infanta Sofía y el presidente portugués

La hija de los Reyes de España se ha citado en el Palacio de Belém con el presidente Rebelo de Sousa. Aprovechando que lleva poco más de un mes en la capital portuguesa acomodándose a su nueva vida universitaria, ha querido agendar un encuentro institucional. No han trascendido muchos detalles de la jornada, pero sí unas fotografías que dicen mucho. Desde Casa Real han querido ofrecer a los medios varias instantáneas que resumen la reunión, donde se puede ver una imagen más segura de la menor del clan real.

Más allá del gesto de cercanía que ofrece el presidente con la infanta Sofía, ésta también deja claras sus intenciones con su encuentro. Es la segunda actividad de la agenda oficial que afronta la joven desde que alcanzó la mayoría de edad, siendo la primera la del pasado 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Aquí demostró su compromiso con la Corona y la representación de la institución como miembro activo. Algo que le ha llevado ahora al Palacio de Belém a hacer lo propio, esta vez en solitario y demostrando el mismo talante que se le aplaudió el fin de semana pasado en Madrid.

La infanta Sofía y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa Gtres

Importante suele ser la indumentaria elegida para las importantes citas. Esta no ha sido para menos, pues la infanta Sofía ha cuidado mucho su estilismo. Se ha decantado por un look sobrio y con fuerte carácter diplomático, por lo que aparca grandes excentricidades y desviar la atención con opciones demasiado juveniles. Prima el formalismo y ella lo ha bordado con su con un conjunto de americana granate, top en blanco y pantalón de idéntico color. A sus pies, unos salones de tonalidad burdeos, a juego con la chaqueta. Muy acertada.