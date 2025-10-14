Los príncipes de Brunéi serán papás: su cuento de hadas bendecido con un hijo

El príncipe Abdul Mateen de Brunéi y su esposa, Anisha Rosnah, están celebrando con el mundo entero su felicidad. Y es que este martes han dado a conocer que esperan su primer hijo, el cual andaban buscando con ilusión tras consumar su boda el pasado año. Uno de los enlaces reales más espectaculares del año que ahora da sus frutos, con la llegada del que será su primogénito. La familia real de Brunei no puede estar más feliz.

Por supuesto, la noticia de que los príncipes de Brunéi pronto formarán una familia y pasarán a ser tres ha sido muy bien recibida en su país. Pero lo que más se ha aplaudido es la forma en la que han dado la buena nueva, con un romántico mensaje que acompaña a una idílica estampa: “Y entonces eran tres”, escribía el denominado “príncipe influencer”, en una imagen en la que su esposa se sostiene el vientre, dejando evidencias de su avanzado embarazo.

Abdul Mateen y Anisha Rosnah esperan su primer hijo

El hijo de Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi, con su segunda esposa Mariam Abdul Aziz, va a convertirle en abuelos en los próximos meses. Pronto le dará un heredero, fruto de su preciosa historia de amor, que ahora escribe un nuevo e importante capítulo. Para presentarla al mundo, una instantánea de los protagonistas vestidos de blanco que quizá no sea la mejor que tengan. No tiene demasiada calidad y no se les ve a la perfección sus facciones, pero quizá sea única a la hora de captar el feliz momento.

El príncipe Abdul Mateen de Brunéi y su esposa, Anisha Rosnah Instagram

El matrimonio, enamorado, a punto de fundirse en un abrazo mientras en el kaftán se evidencia la curva del embarazo. Un bebé que se suma a una historia que ha sido narrada con especial cariño en la crónica social internacional, al ser considerado un cuento de príncipes y princesas digno de mención.

Y es que los novios se conocieron de niños y forjaron una profunda amistad infantil protegidos por los privilegios de la alta sociedad de Brunéi. Así se enamoraron, aunque mantuvieron su idilio en secreto pues el príncipe era íntimo amigo de su hermano y querían eludir posibles escándalos. Al final el amor prevaleció y ahora darán la bienvenido a su primer hijo.