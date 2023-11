El regreso de Don Juan Carlos: visitas familiares, vela y buena comida

El lunes 13 de noviembre Don Juan Carlos llegaba de nuevo al aeropuerto de Vigo. Esta vez su periplo no era el habitual, como es el vuelo directo desde Abu Dabi donde vive desde hace tres años. En esta ocasión su agenda viajera tuvo tres saltos. Primero en Ginebra, donde estuvo con su hija Cristina y su nieta Irene. Después llegó a Vitoria para el chequeo habitual de los últimos años que le hacen los doctores Eduardo Anitua y el traumatólogo Mikel Sánchez. Ambos son dos especialistas que han recibido reconocimientos y premios por sus aportaciones a la medicina.

Precisamente en la última aparición del monarca jubilado participando en las regatas en Sanxenxo se ha podido observar que su movilidad es mucho mejor con respecto a su primer viaje a la localidad. Anitua es una eminencia en el campo de la implantología y en la aplicación del plasma en factores de crecimiento. Hace años trajo la patente a España y comenzó a utilizarla en su clínica de Vitoria. La relación con el monarca aparte de la profesional es también de amistad. Los Anitua tienen casa en Baqueira y veranearon en Palma, donde compartieron cena en el restaurante Flanigan de su gran amigo Miguel Arias.

De la clínica a Sanxenxo

Una vez que finalizó la revisión y sin pernoctar en la ciudad como había hecho en otra ocasión, el avión privado llevó a Don Juan Carlos a Sanxenxo, donde le esperaba como siempre el amigo fiel Pedro Campos. La presencia mediática ha sido menor. Es la sexta vez que se instala en la casa del empresario y armador del Bribón. En este viaje ha contado con la visita de la Infanta Margarita, su marido el doctor Zurita, la sobrina María y el pequeño Carlitos, del que el abuelo de la Princesa Leonor es el padrino de bautismo.

La infanta Margarita a su llegada al puerto de Sanxenxo tras salir a navegar con Pedro Campos, amigo de su hermano el rey emérito Juan Carlos Brais Lorenzo EFE

Ya no hay tanta expectación y se busca normalizar estas estancias en tierras gallegas. La residencia la mantiene (por ahora) en Emiratos, pero quiere pasar más tiempo en España. Incluso, como ya adelantaba, con la posible búsqueda de una casa para alojarse en las cada vez más numerosas visitas a España. El recinto de la Zarzuela es el domicilio oficial del Jefe del Estado. Es decir, del rey Felipe VI y por lo tanto no se baraja que pueda vivir etapas estacionales. En cambio, si sería posible tener su propia residencia en Galicia. La casa no será ni una mansión ni un pazo, lo que busca el Rey emérito es una vivienda sencilla y cómoda, como las típicas de piedra de la localidad de Nanín, donde vive Campos. Y así poder alojarse él y los familiares y amigos que le visiten.

Desde el lunes hasta el jueves, Don Juan Carlos permaneció en la casa. El martes estaba previsto que navegara en los entrenamientos previos a la Copa de España en la categoría 6m. No salió a ninguno de sus restaurantes preferidos como es la marisquería D´Berto en O Grove y tampoco al club náutico, como hizo en su última visita.

Una aparición inesperada

Recibió a varios de sus amistades gallegas que forman parte de la tripulación del Bribón, al ex alcalde de la Coruña Paco Vázquez, el alcalde de Sanxenxo Telmo Martin y, por supuesto, a la Infanta Margarita y resto de familia. Nada reseñable estos primeros días salvo la aparición de tres hombres disfrazados de pajes de los Reyes Magos que querían saludar al monarca. Según explicaban a los periodistas "hemos venido por si necesitaba algo". Una anécdota divertida que seguramente Don Juan Carlos se habrá tomado con humor.

El jueves por la noche fue su primera salida para cenar en el restaurante Culler de Pau donde el chef Javier Olleros le recibió con un gran abrazo. Al día siguiente la Infanta Margarita y su prole abandonaban Sanxenxo mientras la Infanta Elena llegaba para acompañar a su padre y participar en la regata.

La infanta Elena navega en el Erica, a 24 de noviembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España).

El sábado tiene previsto cenar en el club náutico que preside Pedro Campos. Se trata de la entrega de premios de la "liga española de la clase 6mr". En el local hay dos reservados para este tipo de encuentros, pero Don Juan Carlos no lo quiso la última vez y tampoco la noche del sábado. La cita para todos los socios que quieran acudir es a las 20:45. Y el menú por 35 euros es el siguiente: Entradas: Tabla de jamón ibérico, Mariñeiras con sardina ahumada, cremoso de Spirulina, alga Wakame, Gim Jaban y cremoso de Terillaki. Mejillones con marinera de bogavante y jalapeño fresco, almeja babosa a la sartén. Plato principal: Merluza de pincho puerto do Cedeiro con cremoso de patata, ajada tradicional y ajada texturizada. Postre: tarta de quesos cremosa al horno con frutos del bosque y helado cremoso de orujo. La bebidas están incluidas, salvo el vino.