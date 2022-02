Miguel Bosé: deudas e hipotecas, la nueva angustia del más bandido

En el exclusivo barrio de Interlomas, el más lujoso de la capital mexicana, todos conocen a Miguel Bosé. El cantante reside en una de las urbanizaciones más blindadas del país junto a sus hijos, Tadeo y Diego, y suele hacer una vida muy familiar.

Los niños no entienden de cuestiones monetarias, pero si ven que su padre está más nervioso que de costumbre en los últimos meses. Miguel no cuenta sus penas, y menos sus problemas económicos en casa. Por eso, los chavales no saben que Bosé ha tenido que hipotecar su amplio chalet de la también lujosa zona madrileña de Somosaguas para saldar una deuda de un millón de euros con Hacienda. Exactamente, la fórmula utilizada es solicitar una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Tributaria. Para esta hipoteca se ha obligado a poner en garantía uno de sus bienes más preciados en España, una casa que en su día quiso alquilarle al presentador Jorge Javier Vázquez. Ahora, con una agenda vacía de conciertos en nuestro país y el inmueble que fue el domicilio familiar donde vivió con Nacho Palau, su entonces sólida pareja, y sus cuatro hijos.

La casa, de unos mil metros cuadrados construidos en 1966, fue la que ocuparon Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé durante unos pocos meses antes de su separación. Está valorada en más de seis millones de euros, con una parcela de diez mil metros. Esta prácticamente deshabitada, porque el artista reside fuera de España desde hace años, primero en Panamá y en estos momentos en México. La casa desde siempre ha estado a nombre de una sociedad llamada Lumi S.A, donde también participaba su difunta madre, y que depende de Costaguana S.L., la mercantil de la que cuelgan todos sus negocios españoles y que en su día tuvo una matriz en una sociedad holandesa (Tarisa B.V.). Según ha podido comprobar LA RAZÓN, el cantante se ha desvinculado de sus sociedades españolas.

El chalet consta de cuatro dormitorios, amplio salón diáfano con grandes ventanales, hall de entrada, cocina, varios cuartos de baño y un aseo, comedor, lavandería, cuarto de basura, sala de juegos, sauna, gimnasio y un taller de cerámica. En el exterior, un gran jardín con piscina y un gallinero.

Como decimos, estamos ante un personaje muy popular en tierras aztecas, y más en la urbanización en la que vive. Uno de sus vecinos es un empresario español con el que suele coincidir en un restaurante cercano, Juan M., quien desvela a LA RAZÓN que «a Miguel le ha costado muchísimo, por razones entrañables, tener que hipotecar la mansión de Somosaguas, pero no le quedó más remedio por falta de liquidez. Tenga en cuenta que estamos hablando de una deuda de un millón de euros con el fisco, y que la pandemia impidió realizar conciertos musicales durante mucho tiempo. Si los ingresos bajan y los gastos suben, el problema es más que evidente», nos confiesa. El mantenimiento de la casa de Interlomas es costoso, y solamente el colegio bilingüe en el que estudian sus hijos le sale por unos cinco mil euros anuales.

Jorge Javier Vázquez podría haber sido la salvación de Bosé, pero no fue así. El presentador de Sálvame lo desveló en su propio plató cuando el debate giraba en torno a la ruptura. «Cuando yo estaba con mi ex, nos queríamos ir de alquiler y vender mi casa. Encontramos una casa muy grande y con pocas habitaciones, y eso me gustó. Se adecuaba mucho a lo que buscábamos», contaba Jorge Javier. La operación no llegó a término porque entonces Bosé vivía en Panamá pero pensaba regresar a España por Navidades y reunir a los suyos en Somosaguas, así, el presentador no podría instalarse hasta pasado diciembre.

Miguel se ha convertido en casi un ermitaño, dedicado por entero a Tadeo y Diego, a sus dos perros, Pancho y Max, al biopic sobre su vida y a preparar la edición italiana de «El hijo del capitán Trueno», sus memorias. Fue en el 2014 cuando sacó su último gran disco al mercado, «Amo», desde entonces tan solo un trabajo, «MTV Umpluged», en el 2016. Desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, el nombre de Miguel Bosé suena más por su negacionismo ante el virus, y sus alegatos contra las vacunas, que por sus hitos musicales.

Aparte del chalet de Somosaguas, es dueño de varias parcelas en la provincia de Badajoz y de un ático en Madrid, localizado en el barrio de Chueca a nombre de la sociedad Costaguana S.L. Este inmueble de 70 metros cuadrados mantiene tres embargo preventivos de Hacienda por su deuda impagada con el fisco español, uno de 164.181,95 euros del 8 de marzo de 2018, 221.683,58 del 26 de junio de 2020 y 206.118,18 euros del día 29 del mencionado mes y año. Las deudas no perdonan.

Buen cantante, pero mal empresario. Perdió mucho dinero con negocios fallidos, como su incursión en el mundo del aceite, el vino y el de los jamones ibéricos, dos iniciativas que le dieron más problemas que éxitos. Curiosamente, su jamón Monsalud de Montanchez fue galardonado en un importante certamen como el mejor jamón ibérico del mundo, lo que no impidió que la empresa tuviera que cerrar tiempo después por falta de liquidez, y luego de entrar en un proceso concursal tras una resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cáceres. No es la primera vez que Bosé tiene falta de liquidez. En 2015, el cantante vendió una obra de Andy Wharhol por 457.700 euros llamada «Dollar Sing».

Su vida personal tampoco ha sido muy satisfactoria en los últimos años, a su ruptura sentimental con Nacho Palau, una relación que duraba más de un cuarto de siglo, se unen su problemas de voz y el proceso judicial con el mismo Nacho. Su aspecto dista mucho del de sus mejores tiempos y sus alegatos contra las vacunas del coronavirus le están creando serios problemas entre sus fans en las redes sociales. Alejado de todo y de casi todos, apenas ve a sus hermanas, Paola y Lucia, que residen en Valencia, muy cerca del lugar en el que vive Palau con sus dos hijos y su madre. Las hermanas y la ex pareja mantienen una relación muy cordial, mal que le pese a Bosé.