Te mostramos las imágenes más tiernas de Bella, la cuarta hija de Álvaro Morata y Alice Campello

El pasado lunes 9 de enero, tal y como estaba previsto, Álvaro Morata y Alice Campello dieron la bienvenida a su cuarta hija, Bella, una niña muy deseada por la pareja. Pero, a pesar de la feliz noticia del alumbramiento, el futbolista desveló que la italiana estaba ingresada en la UCI por “complicaciones” tras el parto.

“La mamá desafortunadamente después del parto que ha ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho! Ahora mismo está en la UCI de Clínica Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien…ella es muy fuerte”, escribía Morata junto a un carrusel de fotos de la pequeña Bella.

Afortunadamente, tan solo dos días después del nacimiento de su cuarto retoño, Alice Campello salió de la UCI y se recupera favorablemente. Tal y como informó el futbolista en sus redes sociales.

“Álvaro Morata eres el amor de mi vida”, escribe en Instagram

Ahora, es la modelo italiana la que reaparece en redes sociales para dar las gracias a todos por las muestras de cariño recibidas durante estos duros momentos: “Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño , por todas las flores y por preocuparos por mí”. Junto a un tierno vídeo lleno de imágenes sobre la pequeña Bella, que ha conquistado a sus seguidores de Instagram, Alice Campello ha querido además, demostrar todo su amor a su marido, Álvaro Morata.

“Eres el amor de mi vida.. el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me pudo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das..me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo”, sentencia la influencer.