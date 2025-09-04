Carlos III rebaja la preocupación por su estado: “No estoy tan mal”

El rey Carlos III de Inglaterra sigue al pie del cañón, a pesar de llevar un año y medio batallando contra un cáncer. Su enfermedad ha provocado que cada una de sus apariciones públicas vengan acompañadas de comentarios sobre su estado físico, además del importante perfil anímico. Se le hace un análisis exhaustivo a sus gestos y se celebra cada detalles que pueda decir en sus declaraciones que arroje más luz sobre su estado real. Y es que él se esfuerza por demostrar que está estupendamente, mientras muchas voces alertan sobre la gravedad de su situación.

Son recurrentes los rumores de empeoramiento o los titulares que señalan gestos de flaqueza en el monarca en los tabloides británicos. Muchas veces son más sensacionalistas y menos informativos, pero otras veces se dan a conocer detalles sobre su lucha. Y es que desde Buckingham controlar con escrúpulo la información que se filtra y son muchos los detalles de su tratamiento que no han sido compartidos con el pueblo. Esto es lo que lleva a una creciente preocupación y a la espera desesperada de novedades. Al fin se ha actualizado su estado.

Carlos III aclara cómo se encuentra en su lucha contra el cáncer

Ni tan siquiera se ha dicho el tipo de cáncer que padece el padre de los príncipes Guillermo y Harry. Se ha mantenido en secreto para no alarmar demasiado a la ciudadanía y alimentar a los medios con más dosis de preocupación. De ahí que se controle todo lo que llega a los titulares. Pero no se puede controlar lo que dice el propio rey, como así ha sucedido en su último acto público, que tuvo lugar en la inauguración de un nuevo hospital en Birmingham.

Carlos III y Camilla en Edimburgo Gtres

Aquí, el rey Carlos III no solo tuvo ocasión de conocer las nuevas instalaciones médicas de mano del director del centro, autoridades y profesionales. También quiso saber en primera persona cómo se encontraban los pacientes oncológicos ingresados en el centro, pudiendo charlar con ellos. Pero también habló después con la prensa, respondiendo a las dudas sobre su propia evolución: “No estoy tan mal”, respondía a quien se preocupó por su batalla.

Es ahí cuando dio la clave del éxito de su recuperación, que radica en que “la mitad del problema es detectarlo a tiempo”, además de ponerse en las mejores manos de médicos profesionales. El rey Carlos III quiso aprovechar la presencia de los medios de comunicación para aplaudir la inestimable labor de los médicos que dedican su vida a salvar la de otros. Una tarea que ha experimentado grandes avances, logrando casi lo imposible: “Creo que lo mejor es que cada vez están mejorando en la gestión de estos asuntos. Siempre hay esperanza en el futuro”. Aun así, ya entre bromas, no pasa por alto que la edad juega un papel decisivo y no perdona ni a reyes ni plebeyos: “Las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas los 70”.