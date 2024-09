La hija de Schumacher se casa en Mallorca: la preciosa boda con un menú para reyes

Gina Schumacher ha cumplido su sueño de casarse con su novio, Iain Bethke, con la impresionante villa familiar de Mallorca como telón de fondo. La hija del piloto Michael Schumacher considera un auténtico paraíso la mansión que sus padres adquieran en 2018 por 30 millones de euros, cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiso sacarla a la venta. Ahora la que fuese mansión merengue se ha vestido de blanco por otro especial motivo y es que este fin de semana ha acogido la romántica boda en la que la hija del piloto de Fórmula 1 ha intercambiado alianzas con el amor de su vida: “Por siempre sí y sí para siempre”, escribía Gina como acompañamiento a una instantánea de su boda.

Gina Schumacher y Iain Bethke Instagram

Y es que, a pesar del celo y el hermetismo con el que han querido organizar la ceremonia, los novios no han tenido reparo alguno en mostrar idílicas estampas de su mágico día. Con la finca familiar de Villa Yasmin, con vistas al mar y bajo la protección de la sierra de Tramuntana, los jinetes, que ya son marido y mujer, han relajado el velo de secretismo de su enlace, mostrando imágenes que han hecho las mieles de sus fans. Así, son muchas las que han caído rendidas ante el look nupcial de la protagonista de 27 años. De lo más romántico, su vestido confeccionado con encaje floral de la colección Petal de Blue by Enzoani, cosechó todas las miradas, pese a los esfuerzos del novio por no quedarse atrás. Sin embargo, es normal que en este tipo de citas sean ellas las que se lleven todos los flases.

Este fin de semana ha sido para celebrar por todo lo alto los siete años de amor que llevan Gina Schumacher y Iain Bethke juntos. También por el importante paso que iban a dar, al intercambiar alianzas y jurarse amor eterno, delante de sus seres queridos, venidos de dispares rincones del mundo. Todos convocados el viernes para la fiesta preboda, vestidos de blanco, para después al día siguiente lucir más formales con tradicionales trajes de chaqueta y vestidos largos para ellas. Pero todos con la mirada puesta al altar, donde Gina, muy emocionada, dio el ‘sí, quiero’. No puedo hacerlo con su padre a su lado, dado el grave accidente que sufrió en 2013. De ahí que fuese su hermano Mark quien hizo las veces de padrino: “Estoy tan feliz por vosotros”, escribía el joven de 25 años tras la ceremonia.

MACA DE CASTRO LR

Pero la boda dio para mucho. No solo se convirtió en un desfile improvisado ante la llegada de invitados con sus mejores galas o una ceremonia cargada de momentos emotivos. También hubo lugar para disfrutar, brindar por los recién casados y, sobre todo, saciar el apetito con la mejor propuesta gastronómica, al servicio de la chef Maca de Castro, con estrella Michelin como sello de calidad a su cocina. Fue todo un éxito, como así también la temática country elegida para la fiesta posterior, quizá porque la pareja, tras haber vivido en Suiza, ahora está instalada en Texas. Lo que sin duda conocen es que en Mallorca, donde su familia siente estrecha relación, quien mejor asegura el buen comer es la chef en la que confió también Rafael Nadal con Xisca Perelló, así como en otras ocasiones los Reyes Felipe y Letizia para alguna cita en palacio.