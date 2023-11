Neymar, denunciado en Francia por su ex empleada del hogar

Neymar ha sido denunciado en Francia por una exempleada del hogar brasileña, Marcia, de 35 años, quien asegura que trabajó para el futbolista sin haber sido dada de alta durante dos años cuando estaba en el París Saint-Germain, según publica este miércoles el diario Le Parisien.

El rotativo asegura que la empleada del hogar no tiene papeles y reclama al jugador 368.000 euros ante un tribunal de lo laboral de Saint-Germain-en-Laye, a las afueras de París, por haberla empleado entre enero de 2021 y octubre de 2022 sin darle de alta legalmente.

La denunciante sostiene, según el rotativo, que trabajaba todos los días de la semana y que le pagaban en efectivo. Entre los delitos que figuran en la denuncia está además del trabajo no declarado, el ritmo de trabajo insostenible y la no remuneración de las horas extras, así como la ausencia de vacaciones pagadas y el seguro médico. La brasileña asegura que le obligaron a trabajar hasta quince días antes de dar a luz a su cuarto hijo y, tras el nacimiento, no la aceptaron en el puesto.

Según la denuncia, la empleada trabajó para Neymar en su fiesta de 27 cumpleaños en febrero de 2019, antes de ser asistente de cocina de forma esporádica. A partir de enero de 2021, empezó a formar parte del servicio fijo del futbolista. Se encargaba también de la manicura de la pareja de Neymar, Bruna Biancardi.

Denuncia que trabajaba nueve horas al día de lunes a jueves; seis, los viernes y sábados; y siete los domingos. Por cada hora cobraba 15 euros; el doble si era día festivo.

Antes de que Neymar fuera fichado para jugar en la Liga Árabe, los abogados de Marcia intentaron llegar a un acuerdo con el jugador. Ante la falta de respuesta, ha decidido acudir a la Justicia.