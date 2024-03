Nuevo juicio contra Roman Polanski por abuso sexual a una menor

Roman Polanski vuelve a los tribunales. El cineasta, de 90 años, deberá ser juzgado en París a partir del 5 de marzo. La actriz británica Charlotte Lewis acusa a Polanski de abusar sexualmente de ella en 1982. Ella era menor de edad en ese momento. "Él sabía que yo tenía 16 años cuando me forzó en su apartamento de París", declaró.

Pero el juicio no se trata del acto en sí: Charlotte Lewis está demandando a Polanski por difamación. El cineasta rechazó duramente sus acusaciones y puso en duda su credibilidad. La manzana de la discordia, según publica Bunte, es una entrevista que Polanski concedió a la revista francesa "Paris Match" en 2019. En él, el director de "La danza de los vampiros" describió la acusación de Charlotte Lewis de 2010 como una "mentira espantosa". Están tratando de "convertirlo en un monstruo". El editor de "Paris Match" también está acusado de difamación.

Polanski luego citó una entrevista que Lewis dio al tabloide británico News of the World en 1999. "Me fascinaba, quería ser su amante", se dice que dijo la actriz sobre él y: "Probablemente yo lo deseaba más que él a mí". Samantha Lewis dijo más tarde que News of the World la había tergiversado.

Roman Polanski desenterró más citas de Lewis en una entrevista con "Paris Match". En 1986 dijo a "France Soir" que "le debía todo" a Polanski. En 1986 filmó "Piratas" con el director. Así, cuatro años después de la presunta violación. Charlotte Lewis también describió el rodaje de "Paris Match" en 1986 como un "sueño absoluto". Describió su relación con Polanski como una "historia de amistad". El cineasta sugirió en 2019 que Lewis ahora quería demandarlo por "frustración".

La larga lista de acusadoras de Roman Polanski

En una entrevista con "Paris Match", Polanski se quejó de que Charlotte Lewis fuera mencionada en la "lista de sus acusadoras" sin reconocer estas contradicciones evidentes en sus declaraciones. La lista de acusaciones contra Polanski es realmente larga: a raíz del movimiento #MeToo, varias mujeres lo acusaron de haber sido abusado por él cuando eran menores.

Mucho antes del #MeToo, el cineasta ya fue condenado por abusos en Estados Unidos. Según un tribunal de Los Ángeles, el director de cine violó a Samantha Geimer, que entonces tenía 13 años, "usando narcóticos". Se declaró culpable de "sexos extramatrimoniales con una menor de edad". Pasó 42 días en prisión y luego fue puesto en libertad anticipadamente con la recomendación de una sentencia suspendida.

Cuando se hizo evidente que un juez no seguiría la recomendación y existía el riesgo de una sentencia de prisión más larga, el polaco huyó a Francia. Ha vivido allí desde entonces y todavía lo amenazan con arrestarlo en Estados Unidos. Ahora está siendo juzgado por primera vez en su tierra adoptiva por abuso sexual. Aunque se espera que no se presente personalmente al juicio.