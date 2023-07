Xuxa confiesa los trauma de su relación con Pelé

Xuxa y Pelé mantuvieron una relación que duró seis años. Ella tenía tan solo 18, y él 41. La estrella de programas infantiles confesó recientemente que la historia con el astro del fútbol no terminó bien porque era muy mujeriego. No le faltaba la razón, a juzgar por los muchos romances que tuvo durante sus matrimonios.

La comunicadora ha concedido una entrevista en el podast "Quem Pode, Pod", del canal de YouTube Gioh, en el que ha revelado: «Él inventó que teníamos una ''amistad colorida'' y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí», asegurando que el astro del fútbol tenía tres personalidades: «Pelé, Dico y Edson».

«Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él si podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable», ha seguido diciendo en relación al momento en el que se planteó romper la relación, aunque «no puedo decir que Pelé haya sido una persona que no amé y que no fue importante», ha reconocido.