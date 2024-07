La crónica de Marta Robles: Begoña Gómez ya nos aburre casi tanto como Puigdemont

LUNES

Marine Le Pen barre a Macron, con un resultado histórico que sobresalta a Europa. ¿Cómo es posible que la extrema derecha avance por Europa sin remisión y llegue a la Francia de la Libertad, Igualdad y Fraternidad? Muchos expertos aseguran que hasta que la Unión Europea no se arremangue y tome una decisión responsable sobre la inmigración, será inevitable. No se trata de mirar para otro lado, sino de trabajar para conseguir una inmigración integrada que forme parte de los países, que no viva al margen y ponga a los ciudadanos autóctonos y a los propios inmigrantes en peligro. De momento, no se sabe si Le Pen tendrá los suficientes apoyos para gobernar. Habrá que esperar a la segunda vuelta, el día 7 de julio, pero sean cuales sean los resultados, la extrema derecha seguirá creciendo si Europa no es capaz de afrontar un problema que afecta a todos los países de la Unión.

MARTES

Pues no: el Supremo no levanta la orden de detención de Puigdemont, por mucho que se haya aprobado la ley de la Amnistía. Es lo que tiene el asunto de la malversación…Puigdemont puede recurrir y presentar un recurso de amparo, pero… el tiempo pasa y él sigue fuera. Y ya puede decir el presiden del Parlament, Josep Rull, que protegería a Puigdemont si apareciera en la cámara, que no creo yo que él quiera jugársela. Se discute si el Supremo ha hecho una interpretación política de este asunto. Puede, pero ¿hay algo que no sea político en él, incluida la propia ley de amnistía? Feijoó echa leña al fuego diciendo que los socialistas no han aprobado los presupuestos ni apenas leyes y para una que aprueban no les vale…Pero Sánchez ni se inmuta. Está a otra. A lo de controlar los medios. «Vamos a modificar el derecho al honor, a la rectificación y una de las propuestas es la modificación de la ley institucional(...) Lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos como en algunos gobiernos de la derecha y la ultraderecha». Lo dice en La Ser, claro.…

Entretanto,en EEUU, Trump se convierte en rey. O lo que es lo mismo: se sitúa por encima de la ley gracias a la inmunidad parcial que le conceden por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la Casa Blanca. ¿Sorprendidos? Yo también…

EEUU.- Trump celebra su "gran victoria" en el debate frente a un Biden "sumamente incompetente" Europa Press

MIERCOLES

Si ayer la noticia era la inmunidad de Trump, hoy vuelve a serlo el cansancio de Biden. Si es que el pobre ha reconocido que casi se queda dormido en el debate con Trump. Eso sí, de su retirada como candidato, ni hablamos. No sé. Parece que le quieren dejar el camino libre a Trump… Y viendo como está el mundo, son muchos los que auguran que podría volver a arrasar. Por favor que alguien ponga un candidato en buenas condiciones, que nos libre de este tipo, «amienemigo» de Putin, que si ganara, muy probablemente dejaría a Europa sola, aprovecharía alianzas con Marruecos que perjudicarían a España y apoyaría a Netanyahu en cualquier barbaridad.

JUEVES

A vueltas con la Reforma del Consejo General del Poder Judicial pactada por PSOE Y PP, que hoy se debate en el Congreso justo cuando los dos partidos están enfrentados en diversos temas. Que si el Constitucional ha sacado de la cárcel a muchos condenados del caso de los ERE y al PP no le parece bien; que si los socialistas no entienden que el Supremo haya dejado a Puigdemont fuera de la amnistía… Están todos descontentos. Ellos. Sus socios… Pero, oigan, a lo mejor que a ninguno le guste lo que pasa en el ámbito de la Justicia es buena señal. Cuando les gusta a los politicos, tiemblo. ¿ustedes no?

VIERNES

Europa volviéndose de extrema derecha y Reino Unido, fuera de ella desde el Bréxit, cambia a los conservadores por los laboristas que ganan por goleada (aunque también avance su extrema derecha) Llama la atención. Aunque habiendo tenido un presidente tan sinvergüenza como Boris Johnson, antes del ahora perdedor, Rishi Sunak, lo extraordinario hubiera sido que volvieran a elegir a alguien que tuviera que ver en lo más mínimo con su partido.

UK Labour leader Keir Starmer and his wife Victoria arrive to cast their votes in the UK 2024 General Election at Willingham Close TRA Hall in London. James Manning DPA vía Europa Press

Y nada, oye, que al final no ha declarado Begoña Gómez…¿Y eso? Pues que había una querella no notificada de la asociación ultracatólica Hazte Oír y claro..., no se podían arriesgar. ¿Pero no dicen que no hay nada de nada? Pues que declare de una vez y así acabamos con este toma y daca entre sociliastas y populares todo el rato con Begoña Gómez en la boca. Estamos tan hartos del asunto que casi nos aburre tanto escuchar el nombre de la mujer del presidente como el de Puigdemont.