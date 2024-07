20 años de la muerte de Carmina Ordóñez: de qué murió, todas las hipótesis y la verdad oficia

El 23 de julio de 2004 fue hallada sin vida en la bañera de su casa Carmina Ordóñez a los 49 años de edad. La noticia causó una gran conmoción y ahora, 20 años después de su trágica muerte, el misterio que rodea a la muerte de la Divina sigue de rabiosa de actualidad. En más de una ocasión, madre de Fran y Cayetano Rivera y Julián Contreras, predijo que no llegaría a cumplir los 50 años y así fue. Sus hijos, tras conocer el resultado de la autopsia, decidieron no hacerla pública y, a día de hoy, se desconoce qué ocurrió esa noche, si estuvo sola o acompañada y quiénes fueron las últimas personas con las que habló. La policía determinó que fue una muerte accidental pero todavía existen muchas incógnitas por resolver y han surgido numerosas hipótesis sobre la muerte de Carmina Ordóñez.

Certificaron la muerte de la socialité a las ocho de la mañana, y este es uno de los pocos datos que se filtraron de la investigación policial. Su amiga Eva Carreño, una de las personas que acudió al domicilio de Carmina, declaró a este periódico hace 3 años que "la situación era muy extraña. Tuve que ser yo quien llamara a la Policía. Es más, creo que la familia de Carmen no mandó investigar lo suficiente. A día de hoy aún quedan muchas lagunas por resolver".

De la muerte y de lo ocurrió esa fatídica noche no existen muchos datos pero sí rumores. Según la policía fue un accidente, pero las fiestas de la socialité con altos excesos llevaron a la especulación, incluso a día de hoy, 20 años después del 23 de julio de 2004. Algo no iba bien y no estaba atravesando por un buen momento. En una ocasión, Carmina Ordóñez desveló en una entrevista que tomaba 6 pastillas para dormir. "Siempre tuve miedo de recibir una llamada en la que me dijeran que Carmen había aparecido muerta después de una juerga", confesó Jesús Mariñas a Paloma Barrientos, íntimo de la socialité, en una ocasión.

Carmen Ordóñez con sus tres hijos y Julián Contreras, cuando formaban una familia feliz. larazon

Su hijo Fran Rivera, en una de sus últimas intervenciones en televisión, se sinceró sobre los problemas de adicción de Carmina, algo que le ha marcado profundamente en su vida. "Mi madre era tan maravillosa que contarle quién es mi madre es muy fácil. Pero al final, es importante hablar de lo demás. La droga es tan mala, tan horrible. Es mentira, nadie la controla. Es terrible. Es increíble que la información que hay hoy en día la gente siga consumiendo la droga que sea. Es un problema social brutal. Para un hijo, el arma que vi fue todo esto tan horrible, sacar algo bueno. Y qué mejor bueno que sacar que el evitar que mi hija Cayetana tome una droga", declaró sobre el asunto, refiriéndose a la educación que le ha inculcado a su hija Tana Rivera sobre los problemas de las drogas. "Yo le dije a mi hija que hiciera lo que quisiera, pero que las drogas nunca, que la droga es lo peor que le puede pasar a una familia y que destrozó a su abuela".

Después de la tragedia, nadie revisó las cámaras de seguridad y muchos apuntan a que no se investigó suficiente. Eva Carreño se encontró a su amiga Carmina la fatídica mañana del 23 de julio sumergida en una bañera con un grifo abierto, un golpe en el labio y la puerta cerrada con llave. Para más inri, el televisor estaba encendido, las persianas estaban subidas y restos de estupefacientes en el inodoro. La policía determinó que fue una muerta accidental y sus hijos acordaron que los resultados de la autopsia no saldrían jamás a la luz.