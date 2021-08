Marta López habla por primera vez de su novio policía: “Es maravilloso, estoy muy ilusionada”

Gente

La vida le da una nueva oportunidad sentimental a Marta López, pero ella no quiere precipitarse y prefiere mantener en el anonimato la identidad del ser que acapara ahora mismo su corazón, pero habla por primera vez sobre lo que le ha enamorado de un hombre al que califica de “maravilloso y especial”.

Se conocieron “por mediación de un amigo y es la persona que más me ha ilusionado desde hace muchos años, nada que ver con mis dos relaciones anteriores”. Se refiere a sus fracasos con Alfonso Merlos y Efrén Reyero, que tan mal poso le dejaron tras las rupturas.

Marta desvela que “no quiero descubrir el nombre de mi pareja, solamente que es policía, tiene treinta y dos años, está separado y es padre de un hijo. Llevamos poco tiempo juntos y quiero ir despacio, no precipitarme. Es una relación que me ilusiona muchísimo. Porque es un hombre muy especial, ha llegado a mi vida en el momento oportuno, confío en que esto se vaya asentando con el tiempo, no es una historia banal, ni un ligue de paso. Hemos pasado unos días en la playa muy tranquilos, nos compenetramos perfectamente, ojalá que lo nuestro sea para largo… Por eso tengo miedo a hablar más de la cuenta, no quiero que se estropee algo tan bonito. Estamos empezando y hay que darle tiempo al tiempo. Estoy muy ilusionada y muy contenta. Me siento feliz como no lo estaba desde hace muchísimos años.”

La diferencia de edad, ella es catorce años mayor que su chico, que tiene treinta y dos, no es un obstáculo. El amor no conoce edades cuando los sentimientos afloran.

Y Marta insiste en que “tengo a mi lado un hombre maravilloso, con una riqueza interior infinita, el físico es lo que menos me importa. A estas alturas de mi vida valoro más otras cosas…”