Antonio David, traicionado por su mayor aliado: “Lamió mucho el culo”

Antonio David Flores se ha mantenido alejado de la opinión pública y el foco mediático desde el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, que provocó su despido fulminante de ‘Sálvame’ ante las graves acusaciones de violencia de género. Desde entonces, el malagueño permanece en el ostracismo y son muy pocas las veces en las que se ha dejado ver ante la prensa. Ni siquiera apareció en el plató de ‘Supervivientes’ para recibir a Olga Moreno, su mujer, que se proclamó vencedora de la pasada edición del reality show.

El que fuera guardia civil solo ha concedido dos entrevistas desde que Rocío Carrasco ‘resurgió de sus cenizas’. La primera fue a este periódico, en la que confesó que no estaba pasando por su mejor momento. La segunda se emitió a través del canal de YouTube de Juan José Menéndez, uno de los que más apoyo ha brindado tanto a Antonio David Flores como al resto de su familia a raíz del escándalo en el que se han visto inmersos. Sin embargo, ahora el creador de contenido digital ha concedido unas polémicas declaraciones que han dejado entrever el lado menos amable del malagueño.

Todo ha comenzado con el enfrentamiento que Juan José mantiene con Javier Oliveira, el otro youtuber que participó en la entrevista de Antonio David Flores en la plataforma digital. Mientras el primero sostiene que el otrora yerno de Rocío Jurado le pidió que el reportaje se emitiera solo en su canal para que tuviera mayor repercusión, el segundo asegura que el malagueño se mostró indiferente y que le daba igual el perfil en el que vería la luz una de sus primeras intervenciones tras la serie documental. No se trata de un asunto baladí, puesto que las visitas de los vídeos se traducen en ingresos económicos para el propietario de la cuenta en la que se alojan.

Por lo visto, ninguno de los dos miente, tal y como ha indicado el propio Juan José. El que se ha coronado como uno de los máximos defensores de Antonio David Flores ha dejado caer en una de sus últimas intervenciones que el malagueño podría haber bailado el agua a los dos youtubers con tal de contentarlos. “Yo creo que a mí me dijo una cosa y a él le dijo otra, porque si no, no entiendo esta cabezonería”, ha comenzado señalando en una conversación con Carisman, otro creador de contenido.

“¿Sabes lo que creo que ha pasado? Que para arreglar las cosas la lio. O sea, para lamer mucho el culo, en plan... A ver cómo te lo explico... Para que nos lleváramos bien y tal, idolatró a las dos partes por separado. Yo creo que es lo que pasó. Pero de buenas maneras, ¿eh? En plan: ‘Voy a llevarme bien con estos chicos’”, ha continuado explicando Juan José. De este modo, el youtuber ha vuelto a poner sobre la mesa ese supuesto lado manipulador y calculador de Antonio David Flores, un sambenito que últimamente se le ha colocado desde diferentes programas de televisión.

La ‘marea azul’ se divide

Javier Oliveira y Juan José Menéndez se habían consagrado como los máximos defensores de Antonio David Flores. Juntos parecían el máximo paradigma de esa ‘marea azul’ que se formó a través de las redes sociales para apoyar al ex guardia civil y al resto de su familia, pero las diferencias entre ellos a raíz de su entrevista al malagueño les han separado de forma irreparable.

Señora, a ver cuando dejáis de decir la payasada de “pelea de egos” intentando poner a los dos en el mismo nivel. Aquí yo no estoy peleando por ningún ego, os estoy exponiendo a un tío que está mintiendo a la gente para llevarse la pasta, que no espabiláis. — JaviOliveira (@javieroliveira_) August 28, 2021

Javier Oliveira está seguro de que Juan José le mintió para emitir la entrevista en su canal, aludiendo al supuesto deseo de Antonio David Flores. Además, acusa a su compañero youtuber de “vender” al malagueño “por salvarse el culo él”.