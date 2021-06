La INCREÍBLE confesión de María del Monte sobre Mila Ximénez

El pasado miércoles 23 de junio Mila Ximénez fallecía en su casa de Madrid, rodeada de su familia y seres queridos, a consecuencia del cáncer de pulmón que se le diagnosticó a principios del verano pasado. La noticia cayó como un jarro de agua fria a todos sus compañeros de Mediaset y la conmoción todavía está presente en el ámbito de la crónica social. “La televisión nunca será igual sin ella”, lamentó Terelu Campos, su íntima amiga, en el plató de ‘Viva la vida’.

Quien también se mostró algo emocionada y apenada por el fallecimiento de Mila Ximénez fue María del Monte, que recientemente ha sufrido el desgarro de la muerte en dos ocasiones, por la pérdida de sus dos hermanos. La cantante recordó con mucho cariño a la tertuliana durante su intervención en ‘Viernes Deluxe’.

“La he visto siempre y voy a seguir viéndola como una persona visceral. Era como una candela de papel, llega la llama muy alta y luego se acaba muy pronto. Atenta, cariñosa, respetuosa… y últimamente hemos hablado un poco más” señaló María del Monte a través de una llamada telefónica con el programa.

La cantante María Del Monte en el tanatorio por la muerte del cantante Antonio Cortés "Chiquetete"/Foto: Gtres

Lo cierto es que Mila Ximénez y María del Monte se conocen desde hace muchísimos años y entre ellas siempre ha existido una relación de cordialidad y cariño. Lejos de recordarla con tristeza, la cantante quiso compartir con todos los espectadores una divertida anécdota que refleja a la perfección el espíritu de la periodista sevillana.

“La he sentido con sus cosas, como era, la gente especial es especial. Llegó a pedirme que me casara con ella, ¡te lo prometo! Fue mucho antes de la enfermedad. Le dije: ‘Ya hablaremos’”, confesó María del Monte. Por lo visto, era algo habitual en Mila Ximénez. “Cuando Mila se hartaba de ‘Sálvame’ decía: ‘¡Tenía que haberme casado con Encarna Sánchez y ahora estaría retirada y no aquí!”, añadió Jorge Javier Vázquez.

Una carta emotiva

Eran pocos los que conocían este fuerte vínculo entre Mila Ximénez y María del Monte, pero su relación era tan estrecha que la tertuliana estuvo muy pendiente de la cantante cuando esta perdió a sus dos hermanos, incluso cuando ya había caído enferma. Así lo explicó la propia artista en una carta que dedicó a la colaboradora a través de sus redes sociales:

“Hoy es un día triste. Quizás no sepáis que nos teníamos un gran cariño, respeto y admiración. Conmigo siempre fue cariñosa, atenta y educada. Han sido muchas las veces que me ha llamado para ver cómo estaba yo, estando ella tan delicada. (...) Sé cómo se sienten sus hermanos, desde aquí, un abrazo de calor en tiempos de frío para ellos. Te recordaré siempre con mucho cariño. Hasta siempre Mila. Sé que estés donde estés, seguiré recordándote”.