Alejandra Rubio, al límite por Edmundo “Bigote” Arrocet

La participación de Edmundo “Bigote” Arrocet en la casa de “Secret Story” parece monotemática. El humorista parece no tener otro tema de conversación que desvelar detalles de su relación con María Teresa Campos. Algo que ha provocado que el Clan Campos reaccione. Ayer fue Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, la que “al límite” ha dicho basta al chileno. La colaboradora televisiva echa en cara al ex novio de su abuela María Teresa Campos que siga hablando de una ruptura que tuvo lugar hace dos años. Además, no dudó en amenazar con mostrar públicamente el “mensaje de la discordia”.

Bigote Arrocet y Terelu Campos se enfrentan en Secret Story FOTO: La Razón (Custom Credit)

Bigote sigue haciendo hincapié en que él no fue el malo en la relación, justificando su manera de actuar al sacar a relucir diversas declaraciones que el clan Campos ha hecho en contra de él a lo largo de los últimos dos años. «Que muestre el WhatsApp. A mí me duele porque yo quiero a Teresa, no estoy enamorado de ella, pero me da ternura. Lo estoy pasando muy mal por culpa de esta guarrada. Ella lo hace todo por sus hijas… Ya hablaré con ella, todo tiene su tiempo. Ella lo tiene que estar pasando mal, muy mal por culpa de esto», aseveraba el chileno.

Al escuchar estas palabras, Alejandra Rubio se llevaba las manos a la cabeza. «Me parece una vergüenza, me arrepiento de decir que me da ternura. Me fastidia que diga que la quiere», afirmaba la nieta de la veterana periodista y daba un paso más allá al señalar que su abuela lo estaba pasando mal por todo lo que le había hecho el humorista. «Es una humillación», admitía.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta FOTO: GEN GTRES

«El amor o la pena, ¿no? Porque la última vez dijo que volvió con ella por pena, ¿no?. Has entrado en ‘Secret Story’ para hablar de Teresa», le recriminoó Alejandra al límite con la actitud de Bigote. Cansada aseguró que le iba a pedir a su madre el famoso mensaje de WhatsApp para poder desenmascararle.