Guerra abierta por el homenaje a Álex Casademunt: Costaba 150.000€ y sus compañeros querían cobrar caché

Han pasado seis meses desde aquel fatídico 2 de marzo en que Álex Casademunt perdió la vida en un accidente de moto. Las imágenes de sus compañeros de Operación Triunfo abrazados llorando llenos de dolor por la pérdida de su amigo desolaron a todo el mundo. Todos sus compañeros, sin fisuras, se volcaron con su madre Rosa y su hermano Joan. Al trágico sentimiento de pérdida le siguió la idea de darle un homenaje como se merecía. La voluntad de sus compañeros desde el primer momento fue realizar un homenaje a la altura que sirviera de recuerdo a Alex y también sirviera para ayudar a la familia que dejaba el artista, formada por su mujer Judit Puig y su hija Bruna, de 3 años.

UN HOMENAJE A LA ALTURA DE ALEX

El concierto, bajo el título “Otra oportunidad”, se fijó para el 24 de julio, y reuniría de nuevo entre triunfitos y otros 21 artistas más en el WiZink Center de Madrid. Lo cercano de la fecha y el momento, un mes de julio en plena temporada “alta” de conciertos hizo que algunos compañeros como Rosa López y David Bisbal, se cayeran de la nómina de artistas por tener contraídos compromisos previamente. La idea era estar todos y por ello se pensó en suspenderlo a la espera de encontrar una fecha consensuada con más tiempo para organizar la agenda de los 21 artistas. El concierto quedó finalmente al 24 de septiembre.

Concierto Homenaje 'Otra oportunidad' dedicado a Álex Casademunt SONOGRAND 06/05/2021 FOTO: SONOGRAND SONOGRAND

Sin embargo, hace unos días, uno de los organizadores, la discográfica Sonogrand Music, anunciaba a través de un comunicado que el show se suspendía definitivamente. Las quejas de la familia no se hacían esperar. Rosa, la madre de Alex, se quejaba amargamente de la suspensión de un concierto que llevaban un largo tiempo esperando. Asimismo, explicaba que la decisión de suspender definitivamente el concierto había sido de la familia. “Nos han propuesto cancelarlo y volver a poner otra fecha, pero nosotros no hemos querido. Para nosotros ya era duro, así que no queremos que lo sea aún más”, comentaba Rosa González.

La declaraciones de la madre de Alex Casademunt no han sentado nada bien a Sonogrand Music, que mostraban su malestar por cómo había encarado la familia el asunto: “Habíamos acordado con la familia con decir los motivos reales de la cancelación y nosotros como promotores vamos a cumplir con nuestra parte a pesar de que la familia esté diciendo cosas que se habían acordado no decir”, aseguraba Dani Skavia, ex mánager de Álex Casademunt. “Los motivos son los que hemos dicho en el comunicado. Nos mantenemos en eso porque dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación”, añadía el manager. El hermano de Alex, Joan, intentaba ser más políticamente correcto que su madre; “no estamos animados y lo hemos dejado correr” afirmaba.

El cantante Álex Casademunt , Alejandro Parreño y David Bustamante durante el concierto "OT El Reencuentro" en Barcelona. 31/10/2016 FOTO: Joma GTRES

“150.000 EUROS Y COBRANDO EL CACHÉ”

Las explicaciones no han hecho sino calentar más aún el ambiente. La familia acusa a la organización de no haber publicitado el concierto, mientras los organizadores deslizan las responsabilidades entre los propios compañeros del cantante fallecido. Según la organización del evento, pretender hacer un homenaje llenando el WiZink Center de Madrid suponía 150.000 euros de gastos. Además -y esto es lo que más ha dolido a la familia-, según ellos todos los artistas acudían cobrando sus respectivos cachés, algo que la familia no esperaba tratándose de un homenaje a su compañero fallecido. Todo ello unido al alto precio de las entradas -49,50€ la más barata-, ha motivado que la gran expectación que se generó en un primer momento por un espectáculo que iba a ser único, se fuera diluyendo poco a poco. Los dos aplazamientos, primero a julio y después a septiembre terminaron por desinflar a los fans. Ni siquiera el tirón de los triunfitos reunidos de nuevo sobre el escenario, ha animado a los incondicionales de Bisbal, Rosa, Chenoa y Bustamante, entre otros.

Ahora unos y otros buscan explicación a lo sucedido echando balones fuera. La primera en contestar al manager del artista, que tachaba a los triunfitos de “acudir al tanatorio sólo para hacerse la foto”, ha sido Natalia Rodríguez; “hubo una fecha, que íbamos a ir casi todos. Luego se cambió y había gente que ya tenía compromisos (...) Me duele mucho que alguien haya dicho que allí la gente fuera por lo que fue, para hacerse la foto, para nada. Lo que nosotros vivimos, lo sabemos nosotros”. Otros de sus compañeros como David Bisbal o David Bustamante, íntimo amigo del fallecido, han preferido guardar silencio y no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el concierto no es la única polémica que rodean los homenajes de Álex Casademunt. Su ex grupo, Fórmula Abierta, anunciaba en julio la publicación de la última canción que grabaron junto a Àlex, “Contigo me quedo”. Las críticas llegaron inmediatamente después de que los usuarios empezaran a fijarse en la letra de la canción, que algunos calificaron como “macabra” o “de mal gusto”. A pesar de que sus compañeros de grupo han advertido a los fans de que se trata una canción grabada con anterioridad a la muerte del artista, la letra no deja de chocar a algunos: “siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos...”.